شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة القلب.. إنقاص الوزن وعلاج ضغط الدم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة القلب أمر مهم للغاية، فإذا لم يعتنى الشخص بصحة القلب فسيؤدى ذلك فى النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب التى يمكن أن تؤدى إلى نوبات قلبية وحالات مشابهة.

وهناك عدة أسباب وراء احتمال الإصابة بأمراض القلب وفقا لموقع thehealthsite..

زيادة الوزن

التدخين

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة السكر في الدم

مستويات منخفضة من الكوليسترول الجيد أو HDL

تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكر والملح

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

قلة استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات

بعض النصائح التى ستساعدك في الحفاظ على صحة قلبك:

اذهب لإجراء فحوصات منتظمة وإذا لزم الأمر ، استشر طبيب القلب

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة اعمل على تقليل وزن جسمك

تجنب شرب الكحول وكذلك التدخين

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض محتواه من الدهون ولكنه يحتوي على كميات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة

إذا كنت متوترًا فابحث عن طرق لتقليل توترك

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم فتأكد من أن مستوياتك تحت السيطرة حتى لا تؤدى إلى أى ضرر كبير

تمرن بانتظام ويمكن أن تكون هذه أي نوع من النشاط البدني

لا تتجاهل أبدًا الأعراض مثل ضيق التنفس وألم الصدر والخفقان