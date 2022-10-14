شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية لألم الأعصاب.. منها المشى والزيوت النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب تلف الأعصاب فى ألم الاعتلال العصبى، ويحدث هذا بشكل شائع بسبب حالات طبية مثل مرض السكرى أو الآثار الجانبية للأدوية أو العلاج الكيميائى أو الإصابات، وتزداد احتمالية اختلال الأعصاب التالفة، وإرسال إشارات الألم عندما لا يكون هناك سبب للألم، ويمكن أن تعرضك أيضًا لخطر الإصابة بمشاكل أكثر خطورة مثل التهابات القدم، وفقا لما نشره موقع webmd.

استراتيجيات لتخفيف آلام الأعصاب

بالإضافة إلى تخفيف الألم، يمكن أن تساعد العديد من علاجات الرعاية الذاتية والعلاجات المنزلية في منع المشكلات الأكثر خطورة وحماية الصحة العامة، وقد تؤدى بعض هذه الاستراتيجيات إلى تحفيز مسكنات الألم الطبيعية فى الجسم، ولها فائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بالراحة.

التحكم فى نسبة السكر

إذا كنت مصابًا بداء السكرى فاحرص على التحكم فى نسبة السكر فى الدم، تُعد المستويات الطبيعية للسكر فى الدم أفضل علاج ممكن لألم الأعصاب السكرى.

تحمل الألم وامشى على قدمك

تطلق التمارين الرياضية مسكنات الألم الطبيعية التي تسمى الإندورفين، كما أن التمرين يعزز تدفق الدم إلى الأعصاب في الساقين والقدمين، ويعتقد الباحثون أن التمارين المنتظمة قد تخلق توسعًا طويل الأمد في الأوعية الدموية في القدمين، ما يغذى الأعصاب التالفة وتعود إلى الصحة. ابدأ بالمشى يوميًا، وزد السرعة والمسافة تدريجيًا.

العناية بالقدمين

إذا تأثرت القدمين بألم الأعصاب فقد حان الوقت للتركيز على العناية الجيدة بالقدم، وعادةً ما يعني ألم الأعصاب ضعف الإحساس، ما يزيد من احتمالية حدوث الإصابات والالتهابات، و قلل من المخاطر عن طريق فحص قدميك يوميًا ، وارتداء أحذية مريحة.

الحمام الدافئ

قد يكون الحمام الدافئ أسهل - وأقل تكلفة - علاج منزلي لألم الأعصاب، ويزيد الماء الدافئ مؤقتًا من تدفق الدم إلى الساقين ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر أيضًا، و تجنب الحروق بقياس درجة حرارة الماء بذراعك قبل الدخول.

الحفاظ على وقت النوم

يمكن أن يزداد ألم الأعصاب سوءًا فى الليل، ما يؤدى إلى اضطراب النوم ويزيد من صعوبة التعامل مع الألم، ولذلك ساعد فى كسر الحلقة بعادات نوم جيدة ، وقلل من تناول الكافيين في فترة ما بعد الظهيرة، وحافظ على وقت نوم ثابت يسمح بثماني ساعات من النوم.

الزيوت النباتية

أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الزيوت النباتية مثل زيت إبرة الراعى يمكن أن يقلل من آلام الألم العصبي،و ثبت أن الزيوت الأخرى، مثل زيت اللافندر، تساعد على استرخاء الناس، ما قد يساعد أيضًا فى التخلص من آلام الأعصاب.