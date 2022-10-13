شكرا لقرائتكم خبر عن الكروموسوم X سر إصابة النساء بألزهايمر أكثر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تشخيص إصابة النساء بمرض ألزهايمر مرتين أكثر من الرجال، ووجدت دراسة جديدة أدلة فى الفئران وأنسجة المخ البشرى قد تفسر الاختلافات وسبب إصابة النساء بشكل أكبر من الرجال بألزهايمر، وفقاً لموقع "Health".

ووفقًا لباحثين من جامعة كيس ويسترن في كليفلاند الأمريكية، أظهرت أدمغة الإناث تعبيرًا أعلى عن إنزيم من أدمغة الذكور يسمى الإنزيم ببتيداز 11 الخاص باليوبيكويتين (USP11)، أدى ذلك إلى تراكم أكبر لبروتين يسمى تاو مرتبط بمرض ألزهايمر.

وقال ديفيد كانج، مؤلف مشارك فى الدراسة: "تضع هذه الدراسة إطارًا لتحديد العوامل الأخرى المرتبطة بالكروموسوم X والتى يمكن أن تمنح مزيدًا من القابلية للإصابة باعتلال تاوباثى لدى النساء".

وقال كانج، فى بيان صحفى، "فيما يتعلق بالآثار، فإن الخبر السار هو أن USP11 هو إنزيم، ويمكن تقليديا تثبيط الإنزيمات دوائيا أملنا هو تطوير دواء يعمل بهذه الطريقة، من أجل حماية النساء من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".

أحد التفسيرات المحتملة لسبب زيادة مرض ألزهايمر لدى النساء هو أن النساء يظهرن رواسب تاو المرتبطة بمرض ألزهايمر أعلى بكثير في الدماغ.

يبدأ التخلص من فائض تاو بإضافة علامة كيميائية تسمى يوبيكويتين إلى بروتين تاو، وفقًا للدراسة يمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي في هذه العملية إلى تراكم غير طبيعي لبروتين تاو.