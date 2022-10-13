شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور هانى الناظر يقدم 7 نصائح لمواجهة تقلبات الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الخريف نشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تغيرات فى وصف الطقس مع أجواء مائلة للبرودة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوقع الخبراء تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، لذا نقدم مجموعة نصائح لمواجهة تقلبات الجو المتوقعة.

قدم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، 7 نصائح فى مواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وتشمل:

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة عند الخروج المتأخر ليلا وفى الصباح الباكر.

- الاستغناء عن أجهزة التكييف والمراوح.

- الاكثار من تناول الماء والمشروبات الدافئة التى تساعد على التدفئة وتحسين مناعتنا.

- الحرص على تناول طبق سلطة يوميا يحتوى على أوراق الجرجير والسلق والجزر والطماطم والفلفل الألوان ومضاف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون فهو ضرورى لتعزيز جهازنا المناعى لمواجهة الأمراض.

- تناول الفاكهة الطازجة خاصة الجوافة والرمان والبلح بديلا عن المربي والحلويات المصنعة.

- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء السير فى الأجواء المتربة والاماكن المزدحمة للوقاية من العدوى.

- النوم المنتظم ليلا يحسن مناعتنا وصحتنا بصفة عامة.

وقد نوهت هيئة الأرصاد عن حالة من عدم الاستقرار فى الجو يمكن أن تبدأ السبت المقبل، وقد يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى مع بدايات الأسبوع المقبل.