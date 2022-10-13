شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الإبصار العالمى.. 5 أمراض مزمنة تؤثر على رؤيتك منها الضغط المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بيوم الإبصار العالمى فى الخميس الثانى من شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعى حول صحة العين، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أمراض مزمنة يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى البصر وتؤثر على رؤيتك، بحسب موقع "Health".

5 مشاكل صحية يمكن أن تؤثر على رؤيتك

1. مرض السكرى

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات السكر فى الدم على المدى الطويل إلى الإضرار بالأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الشبكية.

قد تنزف الأوعية الدموية الدقيقة التي تدخل الشبكية أو تتسرب إذا كان السكر يمنعها ولمكافحته ، تنمو أوعية دموية جديدة بواسطة عيون أضعف وقد تنزف أو تتسرب بسهولة.

قد يتسبب هذا التسرب في امتلاء العين بالسوائل، ما يؤدي إلى تضخم الشبكية وضعف الرؤية يُطلق على هذه الحالة اسم اعتلال الشبكية السكري الذي ينتج عن الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية بسبب مرض السكرى.

2. ارتفاع ضغط الدم

تمامًا مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تلف الأوعية الدموية.

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في زيادة سماكة الأوعية الدموية في شبكية العين ، مما يقلل من كمية الدم التي يمكن أن تصل إليها.

بدون تدفق دم كافٍ، تُصاب الأنسجة الرقيقة في العين ، مما قد يؤدي إلى وذمة البقعة الصفراء ونزيف زجاجي ، وإصابة العصب البصري ، وتراكم السوائل تحت الشبكية. تُعرف هذه الحالة باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

3. التصلب المتعدد

يهاجم جهاز المناعة غمد المايلين، الذي يحمي العصب البصري ويساعد في نقل الإشارات بسرعة وفعالية من العين إلى الدماغ للتفسير.

ونتيجة لذلك، تكون الإشارات ضعيفة ، مما يؤدي إلى التهاب العصب البصري وفقدان سريع للبصر يشار إلى هذا باسم التهاب العصب البصري.

تؤدي هذه الحالة إلى الشعور بألم في حركة العينين، وتشوش الرؤية ، وفقدان رؤية الألوان ، وثقب في مركز الرؤية ، وصداع ، وعمى في بعض الحالات النادرة.

4. الغدة الدرقية

بسبب التشابه بين المستقبلات الموجودة في الخلايا خلف العين وتلك الموجودة في خلايا الغدة الدرقية، كما هو الحال في مرض جريفز ، يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى توجيه الأجسام المضادة أيضًا ضد تلك الخلايا هذا يسبب اعتلال عين جريفز تهيج العين وتورم الجفون واحمرار والتهاب الملتحمة والجحوظ والرؤية المزدوجة هي علامات على الحالات المذكورة أعلاه.

في بعض الحالات الشديدة ، يُلاحظ انخفاض في حركة العين وانضغاط العصب البصري ، وإغلاق غير كامل للعين ، وتقرح القرنية ، ونادرًا ما يحدث فقدان للرؤية.

5. التهاب المفاصل الروماتويدى وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

في اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة أنسجة الجسم وبالتالي ، فإن مكونات الأوعية الدموية بما في ذلك القزحية والجسم الهدبي والمشيمية ، تظهر تفاعلًا التهابيًا ، وينتج عن الحالة المذكورة أعلاه التهاب العنبية المناعي الذاتي وهو يؤثر ويسبب التهابا في كل جزء من العين ويؤدي إلى فقدان مفاجئ للرؤية وألم شديد وزيادة الضغط.

كيف تعتني بعينيك؟

اتبع هذه النصائح:

- تأكد من عدم فرك عينيك بيديك يمكنه نقل البكتيريا.

- اغسل يديك دائمًا قبل لمس عينيك أو وضع العدسات اللاصقة.

- لحماية عينيك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) والأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) ، ارتدِ النظارات الشمسية.

- بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين C و E والزنك والنحاس ضرورية لبصر صحي لذا ، قم بإضافتها إلى نظامك الغذائي.

- لا تدخن لأنه يمكن أن يضر بالأعصاب البصرية.

- قلل من تعرضك للشاشات الرقمية.

- ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة.