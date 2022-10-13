شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الكوليرا بعد وفاة أول حالة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أول وفاة بـ الكوليرا منذ رصد المرض فى أكتوبر، وحول ذلك يقدم ”الخليج 365” كل المعلومات الطبية التى تخص هذا المرض من أسباب وأعراض وطرق العلاج، وفقا لموقع MAYOCLINC.



ما مرض الكوليرا؟ ما مرض الكوليرا؟ الكوليرا مرض بكتيرى ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وقد يكون قاتلا خلال ساعات.



ما أعراض الإصابة بالكوليرا؟ ما أعراض الإصابة بالكوليرا؟ أعراض أغلب الحالات المصابة بالكوليرا هى إسهال بسيط أو معتدل يصعب تفرقته عن الإسهال الناتج عن أى مشكلة صحية أخرى، بينما يصاب البعض الآخر بأعراض شديدة للكوليرا، وغالبًا ما تظهر خلال عدة أيام من الإصابة بالعدوى، والأعراض هى:

- الإسهال، يحدث بشكل مفاجئ ويعرض المصاب لفقدان نسب كبيرة من السوائل بالجسم، ويكون ذو اللون الباهت.

- الغثيان والقىء، يحدث القيء في بداية الإصابة وقد يدوم لفترة قلية.

- الجفاف، يحدث بعد ساعات من ظهور الأعراض وتتراوح حدته من بسيط لحاد، ويتسبب في فقدان 10% أو أكثر من الوزن يعني الجفاف الحاد.

- فقدان توازن الجسم بسبب الإصابة بالجفاف.

- الإصابة بتقلصات مؤلمة في العضلات، والسبب فقدان نسب كبيرة من الأملاح في الجسم والبوتاسيوم.





ما أسباب الإصابة بالكوليرا؟بسبب أحد أنواع البكتيريا التي يطلق عليها ضمة الكوليرا، وهناك بعض العوامل المسببة للإصابة بالكوليرا، ومنها:

- مصادر المياه الملوثة تعد المصدر الرئيسى للإصابة، حيث تتواجد البكتيريا “ضمة الكوليرا” فى:

- سطح التربة أو مياه الآبار.

- المأكولات البحرية غير المطهية جيدا قد تزيد من الإصابة بالكوليرا.

- الفواكه والخضراوات النيئة أى غير المقشرة تعد مصدرًا متكررًا لعدوى الكوليرا في المناطق التي توجد بها الكوليرا.

- الحبوب، يمكن للأرز والحبوب الأخرى التى تزرع فى الأماكن المنتشرة بها الكوليرا لزيادة فرص الإصابة.





ما مضاعفات الإصابة بالكوليرا؟ تعد من أسرع الأمراض القاتلة حالة فقدان الجسم للعديد من السوائل بشكل سريع، والجفاف، ومن المضاعفات المرتبطة به التالي:

- تسبب الإصابة بهبوط الدورة الدموية.

- انخفاض نسبة السكر بالدم والسبب عدم القدرة علي تناول الطعام.

- انخفاض مستويات البوتاسيوم الذي يؤثر انخفاض نسبته علي أعصاب الجسم، ويشكل خطرا علي الحياة.

- الفشل الكلوي يعد من مضمن المضاعفات نتيجة لتراكم كميات زائدة من السوائل بالجسم.





ما النصائح للوقاية من الإصابة بالكوليرا؟ - اغسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرِّر.

- اشرب الماء الآمن فقط.

- تناول الطعام المطبوخ جيدا، وتجنَّب طعام الباعة المتجولين.

- تجنب الأسماك والمأكولات البحرية النيئة أو المطبوخة بشكل غير صحيح.

- التزم بالفواكه والخضراوات التي يمكنك تقشيرها بنفسك.





ما هو علاج الكوليرا؟- تعويض السوائل التي يفقدها الجسم.

- أخذ السوائل الوريدية، وذلك حال التعرض لجفاف شديد فقد يحتاج المرضي للسوائل الوريدية.

- المضادات الحيوية، للحد من الإسهال وأعراض الكوليرا الشديدة.

- أخذ مكمِّلات الزنك الغذائية، حيث أكدت الأبحاث أن الزنك قد يحد من الإسهال ويقصِّر من فترة الإصابة.