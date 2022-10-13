تجربتي مع عصير الاناناس للتنحيف

بيروت - نادين محمد - قد تكون تجربتي مع عصير الأناناس للتخسيس، هي الأسهل مقارنة بالعديد من الحميات الأخرى التي اتبعتها من أجل إنقاص وزني.

عصير سهل التحضير، غني بجميع العناصر الغذائية التي تفيد الجسم وتمده بالغذاء الذي يلزمه دون اكتساب سعرات حرارية زائدة.





في الحقيقة، هو ليس حمية غذائية قائمة بحد ذاتها، بل هو عصير مساند للنظام الغذائي ولبعض التمارين الرياضية لإنقاص الوزن، نصحت من قبل أحد خبراء التغذية بتناوله قبل الوجبات.

ما هي فوائد عصير الأناناس للتخسيس؟



• الأناناس من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، يحتوي على ما يقارب 16 نوعاً من المعادن، كالكالسيوم، الفولات، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم والزنك...

• يحتوي الأناناس أيضاً على الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، كفيتامين A، B6، E و K.

• في الأناناس إنزيم يعرف بالبروميلين Bromelain، وهو إنزيم مضاد للالتهابات، يعمل أيضاً على التخلص من السيلوليت، غني بالماء، ما يساعد في إزالة السموم من الجسم.

• الأناناس غني بالألياف الذائبة، حيث تعمل على امتصاص الماء بالمعدة ومن ثم امتصاص أكبر قدر من الألياف والمعادن من الغذاء. بالمقابل تحتوي على نسبة صغيرة من الألياف غير الذائبة التي تعمل على إخراج نتاج الهضم حتى لا تستقر كثيراً في المعدة. هذه الألياف أيضاً تمنح شعوراً بالامتلاء وتكبح الشهية.



كيفية إعداد عصير الأناناس للتنحيف



ما يميز عصير الأناناس عن سواه من العصائر أو مشروبات التنحيف، أنه يمكن إعداده بطرق عدة ومتنوعة، لا تشعر من تتناوله بأي ملل، إذ يمكن إضافة أنواع مختلفة من الفواكه له، كما فعلت خلال تجربتي.

عصير الأناناس والكيوي للتنحيف

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المكونات

• ½ ثمرة من الأناناس الطازج.

• 4 ثمرات من الكيوي.

الطريقة

• يقشر الأناناس ويقطع إلى مكعبات، وكذلك الكيوي.

• توضع قطع الأناناس والكيوي في الخلاط الكهربائي للحصول على عصير.

• يصفى العصير ويحفظ في البراد.

هذا من إحدى الطرق التي اعتمدتها خلال تجربتي مع عصير الأناناس للتنحيف، أتناول منه كوب قبل كل وجبة.

أما الطريقة الثانية:



عصير الأناناس والليمون للتنحيف



المكونات

• ثمرتان من الكيوي.

• ½ ثمرة من الأناناس.

• بضع أوراق من النعناع الطازج.

• عصير ½ ليمونة.

الطريقة

• توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على عصير.

• يسكب في وعاء ويوضع في البراد بعد تصفيته.

• يتم تناوله قبل كل وجبة.

يمكن إضافة ملعقة من العسل النقي، مكعبات الثلج، أو استبدال الكيوي بالتفاح، البرتقال وغيرهما من الفواكه القليلة السعرات الحرارية.

جميع هذه الطرق لإعداد عصير الأناناس من أجل التنحيف مفيدة للغاية، واظبت على تناولها لمدة شهر، خسرت على أثرها 3 كلغ في الأسبوع الأول لتكون النتيجة بعد مضي الشهر 6 كلغ.