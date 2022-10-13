شكرا لقرائتكم خبر عن الغطس فى الماء البارد يخلص الرجال من دهون الجسم ويقى من مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة ، أن الغطس في الماء البارد قد يساعد في تقليل الدهون "السيئة" في الجسم لدى الرجال ، بل ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، تم نشر الدراسة في المجلة الدولية للصحة القطبية ،أظهرت العديد من الدراسات الـ 104 التي حللها المؤلفون أن هناك تأثيرات كبيرة من السباحة في الماء البارد ، بما في ذلك الدهون البنية ، والمعروفة أيضًا باسم "الدهون الجيدة" ، والتي يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية، وفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن التواجد في الماء البارد قد يساعد في الحماية من السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

وقال المؤلف الرئيسي جيمس ميرسر: " من الواضح أن هناك دعمًا علميًا متزايدًا بأن التعرض الطوعي للماء البارد قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة".

أظهرت العديد من الدراسات آثارًا كبيرة للغطس في الماء البارد على مختلف المعايير الفسيولوجية والكيميائية الحيوية، لكن من الصعب تقييم السؤال عما إذا كانت هذه مفيدة للصحة أم لا .

استنادًا إلى نتائج هذه المراجعة ، فإن العديد من الفوائد الصحية المزعومة من التعرض المنتظم للبرد قد لا تكون سببية، وبدلاً من ذلك ، يمكن تفسيرها بعوامل أخرى بما في ذلك أسلوب الحياة النشط ، والتعامل مع الإجهاد ، والتفاعلات الاجتماعية ، فضلاً عن العقلية الإيجابية.

يقول المؤلفون إنه من المهم أن يتم تثقيفهم حول الغطس في الماء المثلج ومعرفة المخاطر الصحية المحتملة، هناك مخاطر انخفاض حرارة الجسم ومشاكل في القلب والرئة والتي ترتبط غالبًا بالصدمة من البرد.