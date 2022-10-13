شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الوقاية من مشاكل المسالك البولية.. منها شرب 3 لتر من الماء يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى المسالك البولية عندما تغزو البكتيريا المسالك البولية وتبدأ في النمو هناك والمسالك البولية هي الجهاز الذي يصنع ويخزن ويزيل البول من جسمك. يتكون من أربعة أجزاء: الكلى التي تصنع البول، الحالب الذى ينقل البول من الكلى إلى المثانة، المثانة التي تخزن البول، مجرى البول ، الأنبوب الذي يطلق البول من المثانة عند التبول، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الوقاية من عدوى المسالك البولية، بحسب موقع " goodrx".

يمكن أن تحدث العدوى في أي جزء من المسالك البولية ، ولكنها أكثر شيوعًا في المثانة.

كيفية الوقاية من عدوى المسالك البولية

إذا كنت قد أصبت بمرض التهاب المسالك البولية من قبل، فمن المحتمل أن يكون لديك عدوى أخرى في الواقع ، 27 ٪ من النساء المصابات بالتهاب المسالك البولية الأولى يصبن بالتهاب المسالك البولية المتكررة في غضون 6 أشهر.

ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالية حدوث ذلك:

-حافظ على رطوبتك: إذا كنت تشرب أقل من 1.5 لتر من الماء يوميًا ، فإن زيادة كمية السوائل اليومية إلى 2 أو 3 لترات يمكن أن تقلل من خطر تكرار عدوى المسالك البولية بنسبة تصل إلى 50٪.

-إفراغ المثانة والمسح من الأمام إلى الخلف للأعضاء التناسلية، حيث أن القيام بذلك قد يساعد في تجنب انتشار البكتيريا من منطقة الشرج إلى مجرى البول.

-إذا كنت تصاب بالتهاب المسالك البولية بشكل متكرر ، فقد يكون من المفيد تناول الأدوية لتقليل المخاطر تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان الدواء الوقائي مناسبًا لك.

-غالبًا ما تستخدم الجرعات المنخفضة من المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المسالك البولية.

-الأشخاص الذين تجاوزوا سن اليأس لديهم نسبة أقل من هرمون الاستروجين ، مما قد يؤدي إلى زيادة تواتر عدوى المسالك البولية- يمكن أن يساعد كريم الإستروجين أو الحلقة المهبلية التي تفرز هرمون الاستروجين في الوقاية من عدوى المسالك البولية بعد استشارة الطبيب.