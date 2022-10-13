شكرا لقرائتكم خبر عن الخضروات الورقية والأسماك تساعد فى علاج مرضى نقص الصفائح الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص الصفائح الدموية تعد من الأمراض التي تتسبب في التعرض لاضطراب نزفي يتميز بانخفاض عدد الصفائح الدموية، ولذا يجب تغير العادات اليومية والغذائية

ووفقا لموقع "everdayhealth" سنتعرف علي حقيقة علاج نقص الصفائح الدموية بالطعام، حيث أوضحت جميعة دعم مرضي نقص الصفائح الدموية نتائج استطلاع عن عدد كبير بين مرضي نقص الصفائح الدموية، حيث أوضحوا أن عدد كبير من هؤلاء الأشخاص بالفعل يعانون من الشعور بالإجهاد الكبير، كما أثبتت النتائج أن الأطعمة لا تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية علي الفور، ولكن يمكنها أن تساهم في السيطرة علي الأعراض إلي جانب العلاج الدوائي.

وقدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة التي تساعد في علاج نقص الصفائح الدموية، ومنها:

-الفواكه، فهي من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بالعناصر المهمة لصحة وعلاج نقص الصفائح الدموية.

-الخضروات الورقية، تعد من الأغذية الجيدة في علاج مرضي نقص الصفائح الدموية، لأنها تعطي المريض الطاقة والحيوية، وأيضا تمد الجسم بالفيتامينات، والمعادن والأطعمة الصحية.

-الدجاج منزوع الجلد يعد من الأمور الجيدة لمرضي نقص الصفائح الدموية.

-علي مرضي نقص الصفائح الدموية تجنب تناول اللحوم الحمراء، والغنية بالدهون لأنها تتسبب في التعرض للخطر.

-تناول الأسماك وخاصة السلمون والماكريل، فهي مفيدة وصحية لمرضي نقص الصفائح الدموية.