شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمات المباشرة وأشياء أخرى.. تعرف على أسباب إصابة الحبل الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحبل الشوكي هو الحزمة الرئيسية من الأعصاب التي تحمل النبضات من وإلى الدماغ إلى باقي أجزاء الجسم، وهى حلقات من العظام ، تسمى فقرات ، تحيط بالحبل الشوكي، وتشكل هذه العظام العمود الفقري ، وتسمى أيضًا العمود الفقري، وتحدث إصابة الحبل الشوكي نتيجة صدمة مباشرة للأعصاب نفسها أو من تلف العظام والأنسجة الرخوة والأوعية حول الحبل الشوكي، وفقا لما نشره موقع مايو كلينك الطبى بالولايات المتحدة.

ويؤدي تلف الحبل الشوكي إلى فقدان الوظيفة ، مثل الحركة أو الشعور، و في معظم الإصابات ، لا يتم قطع النخاع الشوكي تمامًا ولكنه إما مصاب بكدمات أو ممزق، و تختلف إصابة الحبل الشوكي عن إصابة الظهر ، والتي قد تنجم عن انضغاط الأعصاب أو تمزق الأقراص. حتى عندما يكون لدى الشخص كسر في إحدى الفقرات أو الفقرات ، فقد لا يكون هناك أي إصابة في الحبل الشوكي إذا لم يتأثر الحبل الشوكي نفسه.

ما هي أسباب إصابة الحبل الشوكي؟

قد تنجم إصابات الحبل الشوكي عن السقوط ، وأمراض مثل شلل الأطفال ، وحوادث السيارات ، والإصابات الرياضية ، والحوادث الصناعية ، وإطلاق النار ، والاعتداءات الجسدية ، وإذا كان العمود الفقري ضعيفًا بسبب حالة أخرى ، مثل التهاب المفاصل ، يمكن أن تتسبب الإصابات الطفيفة في إصابة الحبل الشوكي.

ما هي أنواع اصابات النخاع الشوكي؟

هناك نوعان من إصابات الحبل الشوكي: كاملة وغير كاملة. في حالة الإصابة الكاملة ، يفقد الشخص كل قدرته على الشعور والتحرك طواعية إلى ما دون مستوى الإصابة. في حالة الإصابة غير الكاملة ، يكون هناك بعض الوظائف تحت مستوى الإصابة.

ما الاختبارات المستخدمة لتحديد مدى الإصابة؟

الفحوصات العصبية

الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري

الأشعة السينية للعمود الفقري

كيف يتم علاج إصابة الحبل الشوكي؟

تتطلب إصابة الحبل الشوكي علاجًا فوريًا من أجل معالجة المضاعفات التي تهدد الحياة وتقليل مخاطر المشكلات طويلة الأمد. تستخدم عقاقير الكورتيكوستيرويد مثل ديكساميثازون ( ديكادرون ) أو ميثيل بريدنيزولون ( ميدرول ) لتقليل التورم. في بعض الحالات ، قد يوصى بإجراء عملية جراحية. قد تكون هناك حاجة للراحة في الفراش من أجل شفاء العمود الفقري. بعد إصابة الحبل الشوكي الحادة ، يلزم أحيانًا العلاج الطبيعي والعلاج المهني وتدخلات إعادة التأهيل الأخرى.