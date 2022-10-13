بيروت - نادين محمد - يقصد بفحص سرطان الثدي إجراء فحوصات على النساء دون أي أعراض أو علامات لسرطان الثدي؛ للكشف عن المرض في مرحلة مبكرة. هذا يسمح بالعلاج المبكر الذي يقلل المعاناة والوفاة بسبب المرض.



ما هي الفحوصات التي يتم إجراؤها لفحص سرطان الثدي ؟

يوصى بفحص الثدي السريري السنوي من قبل الطبيب والتصوير الشعاعي الرقمي للثدي (الأشعة السينية للثدي) لدى النساء متوسطات الخطورة، ويتم فحص الموجات فوق الصوتية في من يعانين من كثافة الثدي. يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي في فحص النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

في أي عمر يجب أن خضع المرأة لفحص سرطان الثدي؟

يجب أن تخضع كل امرأة لفحص سرطان الثدي ويجب أن تبدأ النساء متوسطات الخطورة في فحص سرطان الثدي في سن الأربعين، ويستمر سنويًا حتى سن 70 عامًا. ثم يصبح اختياريًا.

يختلف عمر الفحص عند النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي وينصح الطبيب النساء اللواتي عانين من قبل من تضخم غير نمطي بالخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي سنويًا بدءًا من سن 25-30 عامًا.



بالنسبة للمرأة التي لديها أحد أفراد أسرتها مصاب بسرطان الثدي أو الجينات التي يمكن أن تسبب سرطان الثدي، يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي كمكمل للتصوير الشعاعي للثدي للفحص، بدءًا من 10 سنوات قبل تشخيص أصغر أفراد الأسرة بها وليس قبل سن 30.

في النساء، اللائي تلقين سابقًا إشعاعًا على الصدر، يوصى باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي سنويًا بعد 10 سنوات من الإشعاع ولكن ليس قبل سن 25.

أخطاء ترتكبها المرأة أثناء الفحص الذاتي للثدي:

1. الفحص السريع: أثناء الفحص، اقضي 5 دقائق على الأقل على كل ثدي. إذا قمت بذلك على عجل، فهذا يعني أنه قد فاتك شيء ما.



2. اختيار الأيام الخطأ من الشهر - خلال فترات ، يمكن أن يصبح الثدي ثقيلًا / طريًا بسبب التغيرات الهرمونية، لذلك من الأفضل تجنب الفحص الذاتي للثدي في هذه الأيام.

3. عدم وجود فحص تحت الإبط، أسفل الثديين وخلف الحلمات.

4. عدم ممارسة الضغط المناسب أثناء الفحص - إذا كنت تريدين أن تشعري بالكتل بالقرب من الجلد، فسيتم تطبيق ضغط خفيف. يزداد الضغط مع عمق النسيج المراد الشعور به.

المصدر : موقع timesofindia

ملاحظة من "الجميلة" : يجب الرجوع إلى الطبيب عند فحص الثدي .

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