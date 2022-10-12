شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 6 أطعمة بانتظام تجنبك مشاكل الإمساك .. أبرزها الكيوى وبذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة الدهنية وغير صحية تسبب الإمساك، بالإضافة إلى مشاكل حادة في الأمعاء ومشاكل أخرى مثل ارتداد الحمض، ولتجنب هذه المشكلات الصحية المستهلكة للطاقة ، من الضروري اتخاذ التدابير الوقائية الصحيحة، تأكد أيضًا من إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي، ستساعد هذه الأطعمة على ضمان منع الإمساك ومشاكل الهضم الأخرى ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. كيوي

يُعتقد أن الكيوي يساعد في منع الإمساك بالإضافة إلى محتواه من الألياف، تشير نظرية أخرى إلى أن الأكتينيدين ، وهو إنزيم ، مسؤول عن تأثيرات الكيوي المفيدة على عادات الأمعاء وحركة الأمعاء، يمكنك تناول الكيوي الخام، ما عليك سوى إزالة اللحوم الخضراء والبذور عن طريق تقشير الفاكهة .

2. التفاح

يحتوي التفاح على الكثير من الألياف القابلة للذوبان ، معظمها في شكل ألياف غذائية تعرف باسم البكتين ، على الرغم من أن غالبية تلك الألياف غير قابلة للذوبان، يتم هضم البكتين بسرعة بواسطة البكتيريا الموجودة في المعدة لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة ، والتي لديها القدرة على سحب الماء إلى القولون.

3. البطاطا الحلوة

تم العثور على مصدر غني بالألياف في البطاطا الحلوة ، والتي يمكن أن تساعد في الإمساك، معظم الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة غير قابلة للذوبان وتأتي على شكل سليلوز ولجنين، البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان ، يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في حركة الأمعاء .

4. بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا من الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من الألياف، تتحول الشيا إلى مادة هلامية عندما تلامس الماء، قد يساعد ذلك في الهضم ، بذور الشيا قابلة للتكيف بشكل لا يصدق ويمكن استخدامها لزيادة محتوى الألياف في العديد من الأطباق بشكل كبير دون بذل مجهود يذكر.

5. ثمار الحمضيات

البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان توجد في الحمضيات ، وفير بشكل خاص في قشر الفاكهة، يمكن أن يقصر البكتين من مدة العبور المعوي ويخفف الإمساك، تحتوي ثمار الحمضيات أيضًا على مادة الفلافانول التي تسمى نارينجين ، والتي قد تساعد في تفسير مدى نجاحها في علاج الإمساك، يمكنك دمج الليمون والليمون والبرتقال وما إلى ذلك في نظامك الغذائي اليومي.

6. الخضراوات الصليبية

بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف ، تعد الخضروات مثل السبانخ والبروكلي والقرنبيط مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك والفيتامينات C و K. تساعد هذه الخضروات في إعطاء البراز وزنًا وحجمًا ، مما يسهل حركة الأمعاء.