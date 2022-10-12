شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتبييض أسنانك فى المنزل .. منها الخيط والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن تبييض أسنانك في المنزل ، وقد لا تحتاج حتى إلى شراء مجموعة التبييض من طبيب الأسنان أو الصيدلية، وهناك العديد من الطرق الطبيعية الشائعة لتبييض الأسنان ومنع تلطيخها في المقام الأول، لكن لم يتم دعمهم جميعًا بالبحث ، حتى لو كانت شائعة، وفقا لما نشره موقع insider

إليك ما يقوله العلم عن أكثر الطرق فعالية لتبييض أسنانك بشكل طبيعي.

1 - نظف أسنانك بالفرشاة

تقول Onika Patel ، DDS ، وهي طبيبة أسنان في Minted Dental : "إن أفضل طرق التبييض الطبيعي هي العادات اليومية مثل تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل" .

ويقول رونالد بيري ، DMD ، أستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة تافتس، إن أسنانك تلتقط الطعام والبكتيريا عندما تأكل، لذا فإن تنظيفها بعيدًا يمنع البكتيريا من تكوين البلاك وإصفرار أسنانك .

2 - الخيط

تمامًا مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة ، يساعد الخيط في إخراج الطعام من بين أسنانك ، مما قد يجعلها تبدو باهتة وصفراء، والتنظيف بين الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن أن يساعد في منع التراكم المتصلب من الاستقرار على الأسنان والتسبب في البقع". وأفضل وقت للتنظيف بالخيط هو بعد تناول الطعام لإزالة الطعام من بين أسنانك.

3 - جرب صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل التبييض النشط في العديد من منتجات التبييض من عيادة طبيب الأسنان والصيدلية، و تعد صودا الخبز والبيروكسيد أيضًا من المكونات الشائعة في معجون الأسنان المبيض.

4 - سحب الزيت

يعتبر سحب الزيت علاجًا تقليديًا نشأ في الهند ، و يتضمن ذلك تحريك ملعقة كبيرة من الزيت في فمك لمدة 20 دقيقة على الأقل لإزالة البكتيريا.

5 - تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

عادةً ما تكون الفواكه والخضروات خيارات صحية لأسنانك ، ومن الأفضل دائمًا تناول تفاحة بدلاً من وجبة خفيفة سكرية أو لزجة، وتحتوي الفاكهة أيضًا على إنزيمات يقول البعض إنها تساعد في تبييض الأسنان.

6 - اشرب المزيد من الماء

شرب الماء مفيد لأسنانك ، خاصة عندما تستبدل المشروبات السكرية مثل الصودا بالماء، وينظف الماء فمك أيضًا، و بعد تناول الصودا أو قطعة حلوى ، فإن غسل الماء حول فمك سيساعد على التخلص من بعض الأحماض والبكتيريا.