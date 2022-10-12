شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. علامات مبكرة والعلاج يبدأ بالمشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى يوم 12 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لالتهاب المفاصل للتوعية بالمرض وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للأعراض، فى هذا التقرير نتعرف على العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل، كما ينصح الخبراء بأهمية رياضة المشي كأحد الأساليب العلاجية والوقائية للتخلص منه. بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل؟

لا يعد التهاب المفاصل مرضًا معينًا ولكن يشار إليه على أنه مصطلح لوصف آلام المفاصل أو أي مرض مفصلي.

هناك أكثر من 100 نوع من الحالات المتعلقة بالتهاب المفاصل والأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون لها.

أعراض التهاب المفاصل:

بعض العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل:

-ألم في المفصل: من العلامات التحذيرية التقليدية والأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الشعور بألم في أي مفصل لفترة أطول من الوقت.

-تورم المفاصل: يمكن أن يؤدي تفاقم الحالة إلى تورم المفاصل وألمها يمكن لأي شخص أن يعاني من الألم أثناء الضغط على المفصل.

-تصلب المفاصل خاصة في الصباح: يمكن أن يعاني الشخص من تيبس في المفصل بعد الجلوس لفترة أو بعد الاستيقاظ في الصباح.

-ألم الفخذ: من غير المعروف لكثير من الناس أن التهاب مفاصل الورك يمكن أن يسبب ألمًا في الفخذ وليس خارج الورك. يمكن أن يسبب التهاب مفاصل الورك ألمًا في الفخذين والأرداف أيضًا.

-آلام المفاصل المتناسقة: يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي مشاكل في نفس المفاصل على جانبي الجسم مثل الركبتين أو كلا الرسغين.