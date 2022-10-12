شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشترى حذاءً صحيا يحافظ على قدميك؟ اختبر مسافة الأصابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتداء الأحذية الأنسب يعني قدمًا أكثر صحة، وهو ما يُترجم إلى راحة لك وتقليل خطر الإصابات ومنع مشاكل القدم المحتملة والضغط على ظهرك وركبتيك ووركيك، لذا فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لشراء أحذية صحية لتحسين صحة القدم، بحسب ما نشر موقع fitday.

نصائح لشراء أحذية صحية لتحسين صحة القدم القواعد العامة للأحذية الصحية

الأهم من العلامة التجارية للأحذية التي تشتريها لتحقيق أقصى قدر من صحة القدمين هوما يلى:

-مدى ملاءمة الأحذية، التأكد من أن لديك مسافة صغيرة بين إصبع قدمك الأطول وحافة حذائك

-اختيار الأحذية التي تكون واسعة بما يكفي لمنع الألم عند المشي والجري، وضمان أن الأحذية تشعر بالراحة.

- إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو آلام أسفل الظهر اختيار الأحذية التي توفر نوعًا من التبطين ويساعد اختيار الأحذية المصنوعة من مادة مرنة أيضًا.

-اختيار أحذية تشجع على الحركة الطبيعية للجسم والقدم، وتعزز المحاذاة الصحيحة لأصابع قدمك وتحسن قوة القدم دون ضغط عليها.

ابحث عن الأحذية الواسعة بما يكفي والطويلة عند أصابع القدم لا ينبغي أن تدفع أصابع القدم إلى الداخل.

متى تستبدل الأحذية؟

انظر إلى الكعب عندما يصبح الكعب مائلًا، فإنه سيغير كل خطوة تخطوها ويمكن أن يسبب ألمًا في الساق أو الظهر.

خذ وقتك في ربط وفك ربط حذائك:

سيعمل حذائك بشكل أفضل عندما يكون مناسبًا بشكل مريح ويعمل كإمتداد لقدمك دون انزلاق سيؤدي خلع حذائك دون فك ربطه إلى انهيار دعامة الحذاء بشكل أسرع.