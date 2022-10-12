المشى 10 آلاف خطوة يومياً يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف بمقدار النصف، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس".

وراقب الباحثون خطوات 78430 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا على مدى سبع سنوات.

أظهرت النتائج أن 9800 خطوة في اليوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار النصف، ولم يكن هناك انخفاض إضافي في المخاطر إذا تجاوز المشاركون هذا العدد.

وذكر الباحثون أن المشي بخطوات أقل يوميًا، مثل 3800 خطوة يقلل من المخاطر بنسبة 25٪.

قال بورخا ديل بوزو كروز، مؤلف الدراسة: "يرتبط المشي بصحة أفضل للأوعية الدموية، وهو على الأرجح أوضح مسار يمكن من خلاله أن تفيد الخطوات في الخرف".

من المحتمل) أن الخرف الوعائي هو الأكثر قابلية للوقاية من خلال النشاط البدني.

يؤثر الخرف الوعائي، وهو ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد مرض الزهايمر على الذاكرة والتركيز وعمليات التفكير، وفقًا لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة.

نظرًا لأن التمارين الهوائية مثل المشي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن تحسن وظيفة الذاكر ، فليس من المستغرب أن 10000 خطوة في اليوم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

أظهرت دراسة سابقة أن التمارين المعتدلة قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الثلث ومع ذلك ، يثبت هذا البحث أن المشي قد يكون أفضل طريقة لتقليل المخاطر.

المشي على الأقل 10000 خطوة يوميًا له فوائد أخرى أيضًا، مثل تقليل الحالات الأخرى مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.