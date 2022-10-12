شكرا لقرائتكم خبر عن تيار كهرومغناطيسي يساعد في علاج الاكتئاب لمدة 3 دقائق يوميًا خلال 20 جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تيارا كهرومغناطيسيا معتدلا لمدة ثلاث دقائق يوميًا يمكن أن يخفف من الاكتئاب الذي يصعب علاجه، ووجد المرضى أن أعراضهم تحسنت بشكل ملحوظ، بما في ذلك أولئك الذين جربوا ما يصل إلى ستة أنواع من مضادات الاكتئاب دون نجاح، وظل بعضهم خاليًا من الأعراض لمدة ستة أشهر على الأقل.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية فإن العلاجات الرئيسية للقلق والاكتئاب هي العلاجات بالكلام، مثل الاستشارة والعلاج السلوكي المعرفي، والأدوية.

ووجدت الدراسة البريطانية أن 55% من مضادات الاكتئاب التي وصفها الطبيب العام لم يستجب لها مرضى الاكتئاب، كما تحمل الأدوية أيضًا مخاطر الآثار الجانبية.

العلاج الجديد هو - التحفيز المتقطع للثيتا (iTBS) - هو شكل من أشكال تحفيز الدماغ باستخدام مجال مغناطيسي خارجي.

وهو يختلف عن العلاج بالصدمات الكهربائي (ECT) ، وهو علاج مثير للجدل للاكتئاب الشديد يتم فيه تمرير تيار كهربائي صغير عبر الدماغ بينما يكون المريض تحت التخدير العام ، والذي ارتبط في بعض الحالات بفقدان الذاكرة على المدى الطويل.

بالنسبة إلى iTBS ، الذي لا يتطلب تخديرًا ، يتم وضع جهاز يشبه المجداف يحتوي على ملف كهرومغناطيسي بالقرب من فروة الرأس ثم يتم تمرير تيارعبر الجهاز ، مما ينتج عنه اندفاعات من الطاقة الكهرومغناطيسية كل ثماني ثوان.

هذا يستهدف منطقة قشرة الفص الجبهي اليسرى الظهرية في الدماغ، والتي تشارك في تنظيم الحالة المزاجية.

وجد أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات منخفضة من النشاط في هذه المنطقة.

العلاج الذي يستمر لمدة ثلاث دقائق فقط ، يحفز دون ألم الخلايا العصبية في الدماغ عادة ما يكون لدى المرضى حوالي 20 جلسة على مدى أربعة أسابيع.

أظهرت تجربة iTBS على 30 مريضًا في مستشفى جامعة نانت في فرنسا، نُشرت في مجلة Brain Stimulation ، أنه بعد دورة العلاج ، انخفضت أعراض الاكتئاب إلى النصف على الأقل لدى 37٪ من المشاركين - و 19٪ منهم في حالة مغفرة للأعراض.

لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة - كان الصداع هو الشكوى الأكثر شيوعًا المرتبطة بالعلاج.

قال الباحثون: "لقد لاحظنا انخفاضًا واضحًا في الاكتئاب خلال شهر التحفيز تشير دراستنا إلى أن هذا التحفيز يوفر تحسينًا طويل الأمد للاكتئاب ونوعية الحياة في حالات الاكتئاب عالية المقاومة."

الآن تجري تجربة سريرية جديدة للعلاج ، يشارك فيها 60 مريضًا في مستشفى جامعة شمال النرويج.

خلال هذه الدراسة ، سيتم إعطاء المرضى ثلاث دقائق من iTBS أو علاج وهمي كل يوم لمدة أسبوعين ، وستتم مقارنة أعراضهم قبل وبعد.

تقول كارمين باريانت ، أستاذة الطب النفسي في كينجز كوليدج لندن: "من الواضح أن هذه أخبار جيدة النتائج جيدة جدا. نحتاج الآن إلى معرفة ما إذا كان هذا العلاج الجديد جيدًا مثل العلاج بالصدمات الكهربائية، والذي يظل العلاج الأكثر فعالية للأشخاص المصابين بالاكتئاب الذين لا يستجيبون لجميع مضادات الاكتئاب المتاحة."