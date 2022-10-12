كل ما تريد معرفته عن تورم اللثة من أعراض وأسباب

القاهرة - سامية سيد - تورم اللثة من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون، وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل المزعجة أبرزها الألم الشديد فى الأسنان واللثة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص تورم اللثة من أعراض وأسباب وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع WEBMED.

- خلال فترة الحمل تتعرض الكثير من النساء لتورم اللثة، والسبب تعرضها لاضطرابات هرمونية كثيرة.

- سوء التغذية تعد من الأمور السلبية التى تؤثر على صحة الفم بشكل ملحوظ، فتعرض الشخص لنقص فى بعض الفيتامينات يزيد من تعرضها لتورم اللثة. كيف يتم علاج تورم اللثة؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين يجب الذهاب للطبيب، لأن هذا يعنى أن الشخص يحتاج للعلاج لأخذ مضادات حيوية لمكافحة العدوى بالإضافة إلى غسول الفم الذى يساعد فى علاج التهاب اللثة، كما ينصح بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، ومضمضة الفم بمحلول ملحى للقضاء على البكتريا والفطريات، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الماء، والإقلاع عن التدخين.

ما طرق الوقاية من تورم اللثة؟- تنظيف الفم يوميا بالفرشاة والخيط.