شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عديدة للسباحة أبرزها تحسين النوم والتخلص من الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القيام بأى شكل من أشكال النشاط البدنى مهم للغاية لأنه يساعد فى الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة، يمكنك اختيار التمرن فى صالة الألعاب الرياضية أو حضور دروس اليوجا أو ركوب الدراجات أو أى نشاط آخر تستمتع به، يجب ألا تشعر أن أداء أى نوع من النشاط البدنى مهمة، بل يجب أن تستمتع بهذه العملية.

السباحة أحد هذه الأنشطة البدنية التى يمكن لأى شخص ممارستها، فهى تمرين منخفض الكثافة له العديد من الفوائد الصحية، علاوة على ذلك، فهو يعمل على جسمك بالكامل ولا يركز فقط على أى جزء من الجسم، كما يساعد على حرق السعرات الحرارية، ومع ذلك فهو مفيد أيضًا للمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل وغيرها من الظروف الصحية.

ووفقا لموقع healthline نستعرض الفوائد الصحية للسباحة..

مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو

عندما تسبح وتحبس أنفاسك، تزداد سعة رئتيك، ويكون لديك سيطرة أفضل على تنفسك، ليس فقط السباحة، يمكن للأشخاص المصابين بالربو تجربة العديد من الرياضات الأخرى حيث يتعين عليهم حبس أنفاسهم والتى يمكن أن تساعد فى تحسين سعة الرئة لديهم.

تساعدك على النوم بشكل أفضل

يمكن أن تساعدك السباحة على النوم بشكل أفضل، وهى مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق، يمكنك أيضًا تجربة أشكال أخرى من التمارين الهوائية والتى يمكن أن تعزز النوم أيضًا.

تقضى على الإجهاد

عندما تذهب للسباحة فإنها تساعد على التخلص من التوتر، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضًا على علاج أعراض القلق، لذلك إذا شعرت بتوتر شديد، يمكنك اللجوء إلى السباحة.

تساعد على رفع مستوى المزاج

يمكن أن تساعد السباحة فى تحسين مزاجك، كما أنها مفيدة للأشخاص المصابين بالخرف.