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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تظهر مشاكل قلبك بطرق غير متوقعة، منها رائحة الفم الكريهة، على سبيل المثال، حيث يمكن أن تشير إلى مشاكل فى القلب والأوعية الدموية بسبب الارتباط بين أمراض اللثة وصحة القلب، كما قد تكون التغيرات التى تظهر فى جلدك، مثل جلد قدميك وكاحليك علامة أيضاً على مرض القلب، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التحذيرية التى تدل على الإصابة بمرض القلب، بحسب موقع "best life".

4 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بمرض القلب

1- ألم الفك

قد يبدو ألم الفك وكأنه نوع من الانزعاج المرتبط بشكل أكبر بألم الأسنان أو إصابة الرقبة، كما أنه يمكن أن يشير إلى حالات أخرى، مثل اضطرابات المفصل الصدغى الفكى لكن الألم الذى ينتشر فى الفك أو الظهر أو الرقبة أو الذراعين قد يشير إلى وجود حالة قلبية، خاصة إذا كان من الصعب تحديد أصل الألم.

قد يكون هناك ألم بدون آلام عضلية أو مفصلية محددة إذا بدأ الانزعاج أو ازداد سوءًا عند إجهاد نفسك، ثم توقف عند التوقف عن ممارسة الرياضة، فيجب عليك أيضًا الذهاب لطبيب.

2- التعرق المفرط

يمكن أن يخبرك التعرق بالكثير عن صحتك، وقد يكون التعرق المفرط ناتجًا عن حالات مختلفة بما فى ذلك انقطاع الطمث، إذا استيقظت وكان السرير مبللاً أو لم تستطع النوم بسبب التعرق، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية، خاصة عند النساء.

يحدث هذا لأن "ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة يتطلب المزيد من الجهد من قلبك، لذلك يتعرق جسمك أكثر لمحاولة الحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة أثناء المجهود الإضافى إذا كنت تعانى من تعرق بارد أو رطب، فعليك استشارة طبيبك.

3- التعب والإرهاق

إن التعب الناجم عن ضعف صحة القلب ليس مجرد تعب يومى أو أنك بحاجة إلى أخذ قيلولة، لكن هنا نتحدث عن أنك تمكنت من صعود درجتين من السلالم - والآن يمكنك بالكاد صعود الدرج الثالث ولا يمكنك المشى فى الطابق العلوى دون الشعور بالتعب الشديد.

4 - ألم فى الصدر

ألم الصدر عرض محتمل لمشكلة فى القلب، لكن الألم يمكن أن يختلف من شخص لآخر، يمكن أن يظهر فى أشكال عديدة، تتراوح من إحساس حاد إلى وجع خفيف فى الصدر، ويكون الأمر أكثر قلقًا عندما يكون موقع الألم بين منتصف الصدر إلى الجانب الأيسر منه.

ويُعرف هذا الألم أيضًا باسم الذبحة الصدرية، ويحدث هذا الألم عندما لا تتلقى عضلة القلب كمية كافية من الدم الغنى بالأكسجين، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، التى تنصح بأن الألم يمكن أن يكون مثل "الضغط أو الانضغاط" أو حتى عسر الهضم، بالإضافة إلى ذلك لا يشعر بعض الأشخاص بأى ألم لكن يكون لديهم أعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو الإرهاق، إذا كانت هذه الأعراض ناتجة عن نقص الأكسجين فى عضلة القلب.