شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من عمر المصابين بمرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن مرض السكرى يعد السبب السابع للوفاة عالميا، ويمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من عمر أولئك الذين يعانون من مرض السكرى، وفقًا لبحث جديد تم تقديمه فى الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكرى (EASD)، وفقا لما نشره موقع eatthis.

وفى تحليل للدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة وأوروبا والتى ركزت على جميع أسباب الوفيات لدى البالغين المصابين بداء السكرى من النوع 2 ، لاحظ الباحثون العادات الغذائية، بما فى ذلك مستويات تناول المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وكذلك المغذيات الدقيقة أو الفيتامينات والمعادن، كما بحثوا فى المكملات والمركبات النباتية الثانوية مثل البوليفينول، أثناء الدراسات، وتمت المتابعة بعد 10 سنوات فى المتوسط.

وأظهرت البيانات الناتجة أن البيض والكوليسترول الغذائى مرتبطان بارتفاع مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وكان للخضراوات والبروتين النباتى ارتباط عكسى، لكن الباحثين لاحظوا أنه لم يكن ذا دلالة إحصائية، من ناحية أخرى، ووجد أن الحبوب الكاملة والأسماك والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة لها علاقة كبيرة بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2 .

حمية البحر الأبيض المتوسط

يحتاج المصابون بالسكري من النوع 2 إلى إضافة حصة واحدة فقط (نحو 20 جرامًا) من الحبوب الكاملة من الأطعمة مثل الخبز البنى أو الأرز البنى أو حبوب الإفطار إلى نظامهم الغذائى اليومى، وأدى القيام بذلك إلى تقليل خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 16%.

وقللت حصة واحدة من الأسماك أسبوعيًا من الخطر بنسبة 5% بينما قللت 100 ملليجرام يوميًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة الخطر بنسبة 13%، وارتبط تناول 5 جرامات فقط من الألياف يوميًا بانخفاض قدره 14%.

وعندما يتعلق الأمر بكيفية مساعدة كل من هذه الأطعمة لمرضى السكرى، توضح شيريل موساتو، خبيرة التغذية أن "الحبوب الكاملة قد تحسن حساسية الأنسولين وأيض الجلوكوز مع إبطاء امتصاص الطعام الذي بدوره يمنع الدم طفرات السكر.

وأشارت موساتو إلى أنه فى الوقت الذى يُخبر فيه الشخص أنه مصاب بداء السكرى من النوع 2 ، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد بمقدار 2 إلى 4 مرات أكثر من الأشخاص غير المصابين بالسكري، وهذا هو السبب في أن تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون والتونة والسردين والماكريل، خيارات ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والالتهابات.

وأضافت موساتو: "الألياف، التي توجد فقط في الأطعمة النباتية، لها أهمية خاصة في إدارة مرض السكرى"، وأوضحت: "بالنسبة لأى شخص مصاب بداء السكرى، وتساعد الألياف فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم، فهى تمنع الجسم من امتصاص الكثير من الدهون والكوليسترول ما يقلل من مخاطر الإصابة به".