شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض درجات الحرارة.. نصائح للشعور بالدفء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة، يقدم التقرير التالى أبرز وأهم النصائح التى تعمل على زيادة الشعور بالدفء، خلال انخفاض حرارة الطقس، وفقا لما نشر عبر موقع "webmed"، ومنها:

- المشى وممارسة الرياضة، من أبرز وأهم النصائح التى تشعرك بالدفء، وتساهم بشكل كبير فى تنشيط الدورة الدموية، وتجديد الخلايا فى الجسم.

- تناول المشروبات الدافئة، فهى من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى الشعور بالدفء، وتزيد من الشعور بعدم البرودة فى الطقس البارد أو عند التعرض لانخفاض حرارة الطقس.

- تناول البروتين والدهون، يعد من أهم النصائح التى تزيد من شعورك بالتدفئة فى الجسم، فالبروتين يستغرق وقتا طويلا فى الهضم، والدهون تعد من الحيل الجيدة التى تزيد من شعورك بالتدفئة خلال انخفاض درجات الحرارة، لذا تناول المكسرات، والبيض، والبروتين.

- الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية قد تكون من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى الشعور بالتدفئة، لذا تناول الأطعمة مثل الزبادى بالفواكه، والبطاطا الحلوة، والفواكه.