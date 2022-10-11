شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للنوم أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أشخاص يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية لإنقاص الوزن، وهناك آخرون يحاولون اتباع نظام غذائى، لكن فقدان الوزن أكثر بكثير من مجرد اتباع نظام غذائى والتمارين الرياضية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم يمكنهم تحقيق فقدان الوزن بعدة طرق منها النوم.

وكما أن الحركة ضرورية لفقدان الوزن فالراحة ضرورية أيضا، ووفقا للدراسات، فالناس الذين ينامون يمكن أن يفقدون الوزن بعمق دون اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة.

وأثناء النوم وفقا لموقع timesnownews بسبب نقص الماء والتنفس والعرق، يمكن تقليل وزن الجسم بنسبة تصل إلى 83% اعتمادًا على معدل التمثيل الغذائى للشخص.

كيف يدعم النوم فقدان الوزن؟

التوقيت السيئ للنوم وعدم انتظامه يمكن أن يعيقان فقدان الوزن بل يزيدان محيط الخصر بدلاً من ذلك، لذلك من المهم النوم فى وقت معين والحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم فى اليوم لتقليل الوزن، وبصرف النظر عن ذلك جرب النصائح التالية لفقدان الوزن أثناء النوم:

تناول عشاءً خفيفً

ينصح الخبراء بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الذهاب إلى الفراش، لأنها يمكن أن تتداخل مع النوم، حاول تناول وجبة خفيفة قبل الذهاب إلى الفراش لزيادة التمثيل الغذائي لديك وحرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

لا تذهب إلى الفراش بعد العشاء مباشرة

لا تخلد إلى الفراش بعد تناول العشاء مباشرة لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على القدرة الهضمية، ويوقف عملية التمثيل الغذائى عن العمل بشكل صحيح، لذلك يُنصح بالانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد العشاء للسماح بهضم سليم.

حافظ على درجة حرارة الغرفة منخفضة

يمكن أن يساعد النوم في غرفة باردة على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة، ويزيد من مستويات الدهون البنية الجيدة ويساعد الجسم على التخلص من السكر فى الدم الزائد.

بالإضافة إلى ذلك يُنصح بالحفاظ على جميع مصادر الضوء والضوضاء بعيدًا.