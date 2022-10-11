شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيروس روتا.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الفيروسات يجب توخى الحذر من إصابة الأطفال بها، ومن ضمنها فيروس روتا، الذى يعد أحد الفيروسات شديدة العدوى لدى الأطفال وتعرضه للإسهال الشديد والقىء وقد يصل الأمر للجفاف، ووفقا لموقع HEALTHLINE نتعرف على كل ما يخص هذا الفيروس.



ما فيروس روتا؟ ما فيروس روتا؟ فيروس معدى ويتسبب فى تعرض الطفل المصاب للإسهال، وينتقل عن طريق تناول الطعام الملوث أو مخالطة براز شخص مريض، أو عن طريق لمس الأسطح غير النظيفة التى تحمل الفيروس. ما أعراض فيروس روتا؟تظهر الأعراض بعد يومين من تعرض الطفل للفيروس وتشمل الآتى: ما أعراض فيروس روتا؟تظهر الأعراض بعد يومين من تعرض الطفل للفيروس وتشمل الآتى:

- حمى.

- قىء.

- آلام فى المعدة.

- الإسهال.

- الإسهال لمدة من 5 إلى 7 أيام لكن يظهر بعد تلاشى الأعراض السابق ذكرها.

- الخمول.

- كثرة القىء.

- عدم الرغبة فى تناول السوائل.

- براز أسود أو يحتوى على دم أو صديد.

- قلة التبول.

- جفاف الفم والحلق.

- الجفاف.





ما طرق علاج فيروس روتا؟لا يوجد دواء محدد لعلاج فيروس روتا، لكن هناك أدوية تساعد فى تحسن الأعراض مثل أدوية الإسهال، وخوافض الحرارة، وأدوية لمنع القئ، مع ضرورة تناول سوائل معالجة الجفاف لتعويض المعادن المفقودة، والإكثار من تناول الطفل للماء، والراحة وعدم بذل أى مجهود، وتناول الأطعمة الخفيفة.