شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية عديدة للخيار أبرزها خفض ضغط الدم والوقاية من السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الخيار من الأطعمة ذات الفوائد الصحية العديدة، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، كما أنه منخفض فى السعرات الحرارية، ما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأى شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، وترطيب الجسم ، وتجنب الإمساك، وفى التقرير التالى نوضح الفوائد الصحية لتناوله يوميا، وفقا لما نشره موقع eatthis.

انخفاض ضغط الدم

أظهرت دراسة أجريت عام 2017 انخفاضًا فى ضغط الدم بعد شرب عصير الخيار، حيث شرب المشاركون فى الدراسة حبة خيار مخلوطة فى الماء مرتين فى اليوم لمدة سبعة أيام، وأظهرت الدراسة تأثيرا لعصير الخيار فى خفض ضغط الدم.

منع مرض السكرى

عند محاولة تجنب مرض السكرى من الأفضل البدء فى ضبط نظام غذائى يتضمن تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، والحد من اللحوم الحمراء، وفقًا لهارفارد هيلث، بالإضافة إلى تلك الخيارات الغذائية، من المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI)، ويحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 15، ما يجعله طعامًا يحتوي على عدد قليل نسبيًا.

إنقاص الوزن

هناك عدة طرق يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية، إحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار، ولا يوجد سوى 16 سعر حرارى في كوب واحد من الخيار، ما يعني أن الطعام يحتوى على كثافة طاقة منخفضة، ووفقًا لدراسة حول العناصر الغذائية التي تركز على كثافة الطاقة الغذائية، هناك صلة بين استهلاك الأطعمة ذات كثافة الطاقة المنخفضة وفقدان الوزن.

يمنع الإمساك

فى دراسة نشرت في Fitoterapia من جامعة Jadavapur ، قيل إن بذور الخيار، تساعد على "منع الإمساك"، بالإضافة إلى ذلك فإن لها "تأثير تبريد" على الجسم، وفقًا للدراسة، وتوصى كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة فى تخفيف الإمساك.