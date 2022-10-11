لمرضى الأنيميا.. نصائح مهمة قبل تناول الحديد

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا من الأمراض التى يجب علاجها للحفاظ على صحتك وحمايتك من التعرض لأى مضاعفات صحية، لذا يجب تعويض الجسم بنسبة الحديد المسببة للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

ووفقا لموقع "webmed" سنتعرف على أبرز وأهم الأسئلة التى تطرق فى ذهنك إذا كنت مصابا بالأنيميا، ومنها:

ما أفضل وقت لتناول الحديد؟

أثبتت الدراسات الطبية أن أفضل الأوقات لتناول الحديد هى مع الطعام، لأن تناوله على الريق يتسبب فى الشعور بالتقلصات، والرغبة فى الغثيان، وقد يصل الأمر للإسهال فى الكثير من الأحيان، ونصح الأطباء بتناول الحديد مع فيتامين سى لأنه يجعل الجسم أكثر قدرة على امتصاصه.

الأطعمة والعلاجات الممنوعة مع الحديد

ينصح بعدم تناول منتجات الألبان مع الحديد، وأيضا الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات والفواكه، وأيضا المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تقلل من قدرة امتصاص الجسم للحديد.