شكرا لقرائتكم خبر عن الماء أو الشاى أو القهوة.. أى مشروب يجب أن تبدأ به يومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم طوال الليل دون انقطاع يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية فى صباح اليوم التالى، ومع ذلك، يمكن أن يصاب جسمك بالجفاف، وبالتالى من المهم أن تبدأ يومك بمشروب صحى.

فى حين أن الماء هو دائما الخيار الأفضل لبدء يومك، فإن التنوع فى شرب المشروبات الصحية يساعد على الترطيب وتعزيز التمثيل الغذائى، وفقا لموقع thehealthsite.

الماء بخل التفاح

يساعد تناول الماء مع خل التفاح فى خفض مستويات السكر فى الدم إلى جانب زيادة مضادات الأكسدة فى الجسم، كما يساعد المشروب البسيط أيضًا على الهضم.

الشاى الأخضر

للشاى الأخضر فوائد صحية مختلفة بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون أيضًا، نظرًا لأن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، فإنه يساعد في وظائف المخ، ويحمي من السرطان، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويزيد أيضًا من حرق الدهون.

القهوة

القهوة من أصح المشروبات بفوائدها الهائلة، فهو لا يزيد من عملية التمثيل الغذائي فحسب ، بل يساعد أيضًا في الترطيب، القهوة مليئة بالدهون المتوسطة، وتناولها كمشروب صباحي يساعد في تعزيز هرمون يسمى الكورتيزول، وهو هرمون ستيرويد تفرزه الغدد الكظرية في كليتيك ينظم مجموعة واسعة من العمليات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم، والتأثير على تكوين الذاكرة، والتأثير على ضغط الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي، والتأثير على الاستجابات المناعية مثل الالتهاب.

عصير الصبار

الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على التئام الجروح ومشاكل الجلد وكذلك تنظيم المعدة، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في عصير الصبار على تقليل التهاب الجهاز الهضمي وقد ثبت أنها مفيدة للذين يعانون منها متلازمة القولون المتهيّج أو متلازمة القولون العصبي.

عصير الطماطم

بدء يومك بعصير الطماطم يساعد فى ترطيب الجسم، فهو لا يساعد جسمك على مقاومة الحموضة فحسب، بل ينشط الأعضاء أيضًا عن طريق توفير العناصر الغذائية المتاحة بسهولة.