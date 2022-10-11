10 أنواع من الأطعمة التي تعمل على قمع الشهية

بيروت - نادين محمد - سواء كنت تحاولين أو تبحثين عن أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع دون الشعور بالامتلاء إليك العديد من الأطعمة المثبطة للشهية والغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي ترفع مناعة الجسم، وتحارب الجوع.

في حين أن تناول أكثر من كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يمكن أن يجعلك تشعرين بالتوتر والعصبية، فإن كمية معتدلة من القهوة يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعمل كمثبط للشهية.

يعمل الزنجبيل كمنشط نشط الجسم ويحسن الهضم، مما يجعلك أقل جوعًا بطريقة طبيعية لقمع شهيتك.

3-أفوكادو

مليئة بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، تعمل الأفوكادو على قمع الشهية عند تناولها باعتدال.

4-الفلفل الحريف

تناول ملعقة صغيرة فقط من الفلفل الحار يمكن أن تعزز عملية الأيض و حرق السعرات الحرارية.

5-التفاح

يعمل التفاح كمثبط للشهية لعدد من الأسباب، فهو يحتوي على الألياف القابلة للذوبان والبكتين، مما يساعدك على الشعور بالشبع وتعزيز مستوى الطاقة لديك.

6-البيض

أظهرت الدراسات أن تناول بيضة أو اثنتين على الإفطار يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع أكثر خلال 24 ساعة مما لو تناولوا خبزًا بنفس الكمية من السعرات الحرارية. في نفس الدراسة، تناول أولئك الذين تناولوا البيض ما متوسطه 330 سعرة حرارية على مدار اليوم أقل من أولئك الذين تناولوا الخبز.

7-البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نوع خاص من النشا يقاوم الإنزيمات الهضمية، مما يجعلها تبقى في معدتك لفترة أطول وبالتالي تبقيك ممتلئة، مما يساعد على قمع الشهية. بالإضافة إلى أنها مليئة بفيتامين أ وفيتامين ج!

8-الشوكولاته الداكنة

الشوكولاتة مثبط طبيعي للشهية. فقط حاولي تذوق قطعة أو قطعتين من الشوكولاتة الداكنة قد يساعد تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام؛ لأن الطعم المر يشير إلى الجسم لتقليل شهيتك. ناهيك عن أن الحامض الدهني في الشوكولاتة الداكنة يساعد على إبطاء عملية الهضم لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

إذا كنت لا تشربين القهوة وتملين من الماء بسهولة يمكن للشاي الأخضر أن يساعدك على التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة دون تفكير، ويقول خبراء التغذية إن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على منع حركة الجلوكوز إلى الخلايا الدهنية، مما يبطئ من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمنع ارتفاع الإنسولين وتخزين الدهون لاحقًا.

10- دقيق الشوفان

بينما يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فإن نوع الكربوهيدرات الموجودة في دقيق الشوفان بطيئة الهضم وتجعلك تشعرين بالشبع لساعات بعد الإفطار، مما يجعله مثبطًا طبيعيًا للشهية. يعد دقيق الشوفان منخفضاً جدًا على مؤشر نسبة السكر في الدم.

المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل إدخال هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي .

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