في شهر التوعية بسرطان الثدي ..أهم أسباب وأعراض الإصابة

بيروت - نادين محمد - يرفع الجميع شعار التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي من كل عام، والذي يرمز لهذا الحدث السنوي الكبير، في محاولة للحد من انتشار المرض من خلال الكشف المبكر.

يعد سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، وثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً التي تسبب الوفاة لدى النساء بعد سرطان الرئة .

سرطان الثدي نمو غير طبيعي للخلايا أو قنوات الثدي. تنمو هذه الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء بسرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي

لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص، ويتم اكتشاف السرطان أثناء فحص الماموجرام أو الفحص البدني من قبل الطبيب.

إذا كانت لديك أعراض، فيمكن أن تشمل:

كتل جديدة أو سماكة في الثدي، خاصة إذا كانت في ثدي واحد فقط.

تقرحات الحلمة، تغير في شكل الحلمة.

إفرازات الحلمة أو تحولها.

تغيرات في حجم أو شكل الثدي.

جلد الثدي.

عدم الراحة أو تورم في الإبط.

طفح جلدي أو تورم الثديين الأحمر.

ألم مستمر لا علاقة له بالدورة الشهرية يستمر بعد الدورة، ويحدث في ثدي واحد فقط.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

تتضمن بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ما يلي:

زيادة العمر.

تاريخ العائلة.

وراثة الطفرات في الجينات BRCA2 وBRCA1 (أكثر شيوعاً مع التراث اليهودي الأشكنازي) وCHEK2

التعرض لهرمونات أنثوية (طبيعية ومُعطاة).

بدء الدورة الشهرية قبل سن 12.

تشخيص سابق لسرطان الثدي.

تاريخ سابق لبعض حالات الثدي غير السرطانية.

تشمل عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال والنساء ما يلي:

زيادة الوزن.

قلة النشاط البدني.

تشخيص سرطان الثدي.

قد تشمل اختبارات تشخيص سرطان الثدي ما يلي:

الفحص البدني

إذا لاحظت أي تغيرات في الثدي فسيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني، وفحص كل من الثدي والغدد الليمفاوية فوق عظمة الترقوة وفوق ذراعيك. سيسألك طبيبك أيضاً عن تاريخك الطبي وأي تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.

الماموجرام

التصوير الشعاعي للثدي هو أشعة سينية يمكن أن تجد تغييرات صغيرة جداً بحيث لا يمكن الشعور بها أثناء الفحص البدني.

المصدر : هيلث لاين

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص عند ظهور أيا من هذه الأعراض .

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