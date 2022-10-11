شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 أسباب وراء مقاومة المضادات الحيوية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أسباب وراء مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب عند تاول المضادات الحيوية.

وتضمنت أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية :

1- سوء استعمال المضادات الحيوية والافراط فى تناولها للبشر والحيوان والنبات

2- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة التدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها

3- تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

4- نقص الوعى المجتمعى

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب وأوضحت ، أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت الطلاب من 12 إلى 18 عاما بالحصول على لقاح كورونا قبل العام الدراسى لضمان حمايتهم، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة فى جميع المراكز بالمجان.