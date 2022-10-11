شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف يفيد الرقص صحتك ويحسن مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف الرقص بأنه شكل رائع من التمارين البدنية والرقص يمكن أن يساعدك على البقاء نشطًا، يمكن لأي شخص أن يختار الرقص وليس كل شخص يحتاج إلى أن يكون خبيرًا في هذا المجال للرقص.

أيضا هناك أشكال مختلفة من الرقص التي تمارسها مثل الهيب هوب ، الفري ستايل ، الباليه والكاثاك وغيرها.

عندما تتدرب على الرقص، فأنت لا تقوم فقط بتطوير مهارة ولكن هناك المزيد لها، يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك ، جسديًا وعقليًا.زومباهو شكل من أشكال التمارين التي تعتمد على الرقص ويستمتع بها الكثير من الناس أيضًا، علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا اعتبار الرقص شكلاً من أشكال أمراض القلب وهو مفيد للغاية لصحة الفرد.

وفقا لموقع "healthline"، ألق نظرة على بعض الفوائد الصحية لممارسة الرقص.

مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية:

عندما ترقص، يبدأ قلبك في ضخ الدم بسرعة، مما يحافظ على صحة قلبك، وبالتالي، يعتبر الرقص من أمراض القلب اكتشف - حل.

ليس تمرينًا عالي الكثافة:

الرقص ليس تمرينًا عالي الكثافة وبالتالي يمكن أن يؤديه الأشخاص المصابون بأمراض وحالات صحية، فهو لطيف على الجسم ولا يسبب الكثير من الضغط على الجسم.

جيد للمخ:

تتطلب منك أشكال معينة من الرقص استخدام عقلك حيث تؤدي إيقاعات الموسيقى، هذا يساعد على بناء التركيز وإلى جانب ذلك، فهو أيضًا شكل رائع من التمارين البدنية.

يساعد في تعزيز المزاج الخاص بك:

عندما ترقص ، قد تشعر بالراحة والاكتئاب وهذا يساعد على تحسين مزاجك، يساعدك الرقص على الهدوء ومع ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تقليل أعراض القلق.