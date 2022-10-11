شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب هتخليك تدمج الجرجير في نظامك الغذائي.. أبرزها المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوراق الجرجير عبارة عن خضراوات ذات أوراق خضراء داكنة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وهي جيدة جدًا للصحة العامة والرفاهية، نظرًا لكونه غنيًا بالألياف والمواد الكيميائية النباتية والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C و K و A وحمض الفوليك، فإن الجرجير يوفر فوائد صحية رائعة وهو عضو في الخضروات الصليبية مثل اللفت والبروكلي والقرنبيط، وإليك قائمة بالأسباب المتنوعة التي تجعلك تغرس أوراق الجرجير في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع pinkvilla .

المساعدة في إدارة الوزن

تحتوي أوراق الجرجير على سعرات حرارية خالية تقريبًا، كما أن استهلاكها بشكل منتظم وإضافتها إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن الزائد من جسمك، 100 جرام من الجرجير تقدم 25 سعرة حرارية تقريبًا وهي رائعة جدًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الألياف وعدد قليل جدًا من الكربوهيدرات، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل الشهية ويزيد من فقدان الوزن .

حماية صحة القلب

تم العثور على حزمة من العناصر الغذائية الصحية للقلب بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك في أوراق الجرجير التي تقوي القلب مع تعزيز تدفق الدم في الجسم، إلى جانب ذلك ، تتوفر أيضًا قدرات وفيرة من فيتامين K في أوراق الجرجير التي تعزز صحة القلب مع تعزيز الرفاهية العامة.

صحة العين

أوراق الجرجير مليئة بالبيتا كاروتين وفيتامين أ الذي يدعم صحة العين ويحمي شبكية العين، تحتوي هذه الإجازة الخضراء أيضًا على لوتين وزياكسانثين الذي يحافظ على ضعف البصر، كل من هذه العناصر الغذائية بارزة لتعزيز الرؤية وتوفير الحماية ضد الضمور البقعي. كميات جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية متوفرة أيضًا في الجرجير مما يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين أيضًا.





تعزيز المناعة

توجد كميات لا تصدق من فيتامين سي في أوراق الجرجير التي تحمي جسمك من الجذور الحرة الضارة وتراقب الأضرار، كما أنه يعمل على جهاز المناعة ويقوي المناعة ، ويقي من الفيروسات المختلفة ونزلات البرد والإنفلونزا.