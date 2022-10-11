شكرا لقرائتكم خبر عن التئام الجروح أبرزها.. اعرف فوائد البروتين للبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن المعروف أنه البروتين يعد من أهم الحيل التي تساهم في بناء العضلات الجسم، وأيضا يساهم بشكل كبير في تقديم العديد من الفوائد أيضا المهمة لصحة البشرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير عن أبرز الفوائد التي يقدمها البروتين للبشرة، وذلك وفقا لموقع “WEBMED”.

-تناول البروتين يجعلك تكافح التجاعيد، فثبت أن البروتين لديه القدرة على مكافحة علامات الشيخوخة، كالتجاعيد وخطوط الوجه، عن طريق ملء الجلد بالكولاجين، الذي يقلل فرص الإصابة بترهل البشرة كما أنه يحافظ على نضارتها وشبابها .

- ترطيب البشرة، نعم فالبروتين يساعد على ترطيب الجلد، عن طريق تكوين الكولاجين المكافح للجفاف، فهذا مايفعله بالفعل البروتين بالببشرة.

- تخفيف التهاب الجلد، حيث يساعد البروتين على ذلك، وخاصة عند التعرض للشمس، أو الأتربة، ويرجع ذلك إلي غناها بمضادات الأكسدة، وهذا يعمل علي تقليل تهيج الاحمرار في الجسم.

- التئام الجروح، نعم فالبروتين له خصائص علاجية تساعد على التئام الجروح، لأن الأحماض الأمينية التي يتكون منها البروتيم تساهم في إصلاح الأنسجة المتضررة بفعالية كبيرة.