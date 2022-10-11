شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مهمة لالتئام الجروح أبرزها البروتين والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجروح قد تأخذ وقت طويل في التئامها وعلاجها، ولكن تلعب التغذية السليمة دورا كبيرا في هذه العملية، ولذا تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة تعمل على إعادة تصليح هذه الجروح، ولذا عليك التعرف على أفضل وأهم الأطعمة التي تساهم في علاج التئام الجروح، وفقا لموقع “WEBMED”، ومنها:

-الأطعمة الغنية بالبروتين، تعمل على تقوية وبناء عضلات الجسم، ولذا تناولك له للأطعمة الغنية بالبروتين لها دور كبير في عملية التئام الجروح، ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان.

-الخضراوات الورقية، تحتوي علي فيتامين ك، التي يساهم في تخثر الدم، ولذا تناولك لها بشكل مستمر يعمل علي التئام الجروح، ولذا أكثر من تناول الخس، والجرجير والخيار.

-الأطعمة الغنية بالمعادن المهمة والأساسية للجسم، كالحديد والزنك والفسفور، فجميعها عناصر ومعادن تساعد على التئام الجروح بشكل سريع، ولذا تناول اللحوم الحمراء، والبقوليات، والمكسرات.

-الأطعمة الغنية بفتيامين سي، ثبتت فعاليتها في التئام الجروح؛ لأنها تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، وإصلاح الجلد التالف، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجسم، وأيضا التئام الجروح، ولذا تناول الكيوي والفلف الألوان، والحمضيات.