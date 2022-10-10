شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت عرضة لارتفاع الكوليسترول في الثلاثينيات من العمر.. اعرف المخاطر والان مع تفاصيل الخبر
أكثر من 102 مليون بالغ في سن 20 وما فوق يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
في الوقت نفسه، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حوالي 75 مليون بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
يمكن أن تحدث زيادة في مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم دون أي أعراض.
يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض السكري وتناول نظام غذائي غير صحي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الحميات الغذائية الغنية بالكوليسترول والدهون المتحولة والدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.
تشمل السلوكيات غير الصحية وخيارات نمط الحياة السيئة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى الشباب ما يلي:
التدخين
تناول نظام غذائي سيء
بدانةكيف تقلل من مخاطر ارتفاع الكوليسترولصغيرًا أو كبيرًا، يمكنك خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من خلال تغيير نمط الحياة.
إذا كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر، فتحدث إلى طبيبك بشأن فحص مستويات الكوليسترول وضغط الدم لديك.
لخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا منخفض الدهون المشبعة، وافقد الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وشارك في نشاط بدني منتظم (حوالي 30 دقيقة يوميًا).
يجب عليك أيضًا الامتناع عن السلوكيات غير الصحية مثل التدخين والأكل غير الصحى.
قد يتضمن الحفاظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي أيضًا تناول الأدوية وتقليل كمية الصوديوم في نظامك الغذائي وممارسة الكثير من التمارين.