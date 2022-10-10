شكرا لقرائتكم خبر عن فى 24 ساعة.. عالج الإمساك المزمن بهذه الحيل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك المزمن يعد من المشاكل التي يصاب بها البعض، وتزيد من تعرض الشخص لعدم القدرة علي ممارسة أي أنشطة، أو مهام يومية، ويحتاج الشخص لحدوث تغيرات في نمط الحياة اليومية لعلاج هذه المشكلة، لأنها قد تعرضك للدوخة والإجهاد والتشنجات الشديدة، ولذا تعرف علي طرق العلاج السريعة وفقا لموقع “EVERYDAYHEALTH”، ومنها:

-أكثر من تناول مكملات الألياف، لأنها تعد أسرع وأحسن طرق لزيادة حركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك، ولذا تناول الشوفان، والقمح، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضروات بكثرة، فجميعها حيل غذائية رائعة تساهم بشكل كبير في علاج الإمساك.

-في حالة استمرار الإمساك لفترة أكثر من أسبوع عليك تناول الملينات ولكن بعد استشارة الطبيب، لأنها تساهم بشكل كبير في الساح باخراج البراز بسهولة.

-الحقنة الشرجية، هناك أنواع عديدة منها، ولاكن يمكنك استخدام التي تليين البراز بشكل كافي حتى تسهل عملية خروجه من الأمعاء.

-يمكنك استخدام الالبوس الشرجي التي تساعد علي تحفيز الأمعاء، وتليين البراز، ولذا يمكنك السؤال عنه لأنه مسئول عن التخلص من الامساك.

-ممارسة الرياضة يوميا تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في علاج الإمساك، ويتم ذلك من خلال المشي أو السباحة، فجمعها تمارين رياضية تساهم بشكل بير في تنشيط الدورة الدموية، وتحسن عمل الأمعاء.

-أكثر من تناول السوائل التي تساهم بشكل كبير في علاج الإمساك، وخاصة الماء.