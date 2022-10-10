شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعلك تتناول المزيد من الفلفل الأسود لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الأسود له تاريخ طويل كتوابل وعلاج عشبي لمشاكل الجهاز الهضمي، وقد يساعد أيضًا في خفض الكوليسترول ومحاربة نمو الخلايا السرطانية ومساعدة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية، وهو أحد المأكولات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، له سيرة ذاتية طويلة جدًا، واستخدم الناس في الهند الفلفل الأسود لتذوق الطعام منذ 2000 قبل الميلاد على الأقل، وفقًا لما نشره موقع insider

قد يكون لها خصائص مضادة للأكسدة

البيبرين ، المكون النشط الرئيسي في الفلفل، يعمل كمضاد للأكسدة، وتساعد هذه المواد في منع الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية خطيرة بما في ذلك:

داء السكري

مرض قلبي

سرطان

مشاكل في الرؤية

يساعد في تقليل الالتهاب

قد يكون للبيبيرين أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات، وعلى وجه الخصوص ، تشير النماذج الحيوانية إلى أن البيبيرين قد يساعد بشكل كبير في تحسين أعراض التهاب المفاصل والتهاب مفصل الكاحل.

قد يكون لها تأثير وقائي على الدماغ

تشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن الفلفل الأسود قد يوفر بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ، وتشير دراسة أجريت على الحيوانات الصغيرة إلى أن الفئران التي تحتوي على مستويات أعلى من الفلفل الأسود كانت أفضل في التنقل في المتاهات ولديها مستويات منخفضة من اللويحات في مناطق معينة من الدماغ ، كما يقول بوردي.

قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

الفلفل الأسود يساعد أيضًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم من خلال تنظيم مستويات الأنسولين، وتشير نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الحيوانات التي تستهلك الفلفل الأسود تميل إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبة ، كما يقول بوردي.

يقلل من الكوليسترول "الضار"

ينتشر نوعان من الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم: كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، ويحتاج جسمك إلى الكوليسترول ليعمل على النحو الأمثل ، ولكن الكثير من الكوليسترول الضار ، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار" ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية . من ناحية أخرى ، قد تساعد وفرة الكوليسترول الحميد في تقليل هذا الخطر.

تشير دراسة أجريت عام 2019 على الخنازير إلى أن الفلفل الأسود قد يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول "الجيدة". في الدراسة ، أعطى الباحثون الخنازير إما علفًا يحتوي على 3 جرامات (جم) من الفلفل الأسود لكل كيلوغرام من الطعام ، أو طعامًا بدون إضافة فلفل أسود.

يمكن أن يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي

على الرغم من أن الفلفل له تاريخ طويل موثق لاستخدامه في اضطرابات الجهاز الهضمي ، و تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن للبيبيرين تأثير محفز ، لأنه يتسبب في إفراز البنكرياس للإنزيمات التي تساعد على تكسير وهضم الكربوهيدرات والدهون.