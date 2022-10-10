شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الصحة النفسية العالمى.. طرق التعامل مع القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية، والقلق من أشهر الأمراض النفسية التي تصيب الكثيرون، باختلاف أنواعه وأسباب حدوثه، في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع القلق، بحسب موقع "Health".

أول شيء يجب أن تفهمه لتحسين صحتك النفسية وتقليل القلق هو التعرف على محفزاتك يمكن أن تختلف من شخص لآخر، ومع ذلك، فإن بعض المحفزات الشائعة للقلق هي إجراء مقابلة، أو وظيفة، أو التحدث أمام الناس، أو تقديم مشروع وغيرها.

وتحديد محفزاتك هو الخطوة الأكثر أهمية في التعامل مع القلق.

8 نصائح فعالة لإدارة القلق 1. التنفس العميق

هذه هي أفضل طريقة لتهدئة دقات قلبك السريعة وأفكارك، خاصةً عندما يتعين عليك إدارة نوبة القلق، للمساعدة في تخفيف فرط التنفس ، تنفس من الحجاب الحاجز بدلاً من الصدر ضع إحدى يديك على أسفل بطنك والأخرى على صدرك يجب أن يتمدد بطنك عندما تتنفس وتتقلص عند الزفير. جرب تقنيات التنفس هذه للتحكم في القلق.

2. التأمل

لا تضيع الوقت المحاصر في الأفكار المسببة للقلق، بدلاً من ذلك ، حافظ على تركيزك الآن وعلى ما تفعله هذا سوف يهدئك ويمنع عقلك من الشرود.

3. افعل أشياء تهدئك

بالنسبة للبعض، قد يعني هذا الذهاب في نزهة على الأقدام، أو ممارسة الرياضة ، أو تدوين أفكارك في دفتر يوميات ، أو إلقاء خطاب حماسي قصير.

مهما كان ما يناسبك ويقلل من توترك، فعليك أن تفعله سوف يساعدك على التعامل مع نوبات القلق حتى في العمل.

4. قلل من الكافيين

يؤدي التدخين والكافيين إلى تحفيز الغدد الكظرية على إفراز الأدرينالين ، وهو أحد المواد الكيميائية الرئيسية المسببة للتوتر. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح والإضافات الصناعية إلى زيادة مستوى التوتر لديك. سيساعدك الانتباه إلى ما تتناوله من طعام وسوائل وتناول نظام غذائي متوازن.

5. تعرف على الأدوية التي قد تسبب القلق

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب القلق كأثر جانبي يرجى استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل القلق بعد البدء في تناول دواء معين.

6. ممارسة الرياضة

أنت فقط من يقرر ما هو التمرين الأفضل بالنسبة لك. التمرين هو وسيلة قوية للتخلص من التوتر وضرورة للبقاء بصحة جيدة.

حدد روتينًا مفيدًا لك وابق نشطًا لأن الجسم السليم يؤدي إلى العافية العامة وسوف يساعدك كثيرًا في إدارة القلق.

7. قسط كافٍ من النوم

قلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة قبل النوم ، واجعل غرفتك هادئة ومظلمة واجعل هاتفك صامتًا. ستساعدك هذه الخطوات على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ منتعشًا ومجهزًا بشكل أفضل للاستجابة بشكل أفضل للمواقف المسببة للقلق.

8. تحديد المحفزات الخاصة بك

تختلف المحفزات من شخص لآخر ، إن تحديد محفزاتك أمر بالغ الأهمية للتخلص منها أو تجنبها أو معالجتها.