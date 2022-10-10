نجمات على فراش المرض..آخرهن دينا حايك

بيروت - نادين محمد - عانت الكثير من النجمات العرب من أمراض عديدة وشاركت مرضها مع جمهورها على السوشيال ميديا وهن على فراش المرض في المستشفى.

اليكم صور نجمات على فراش المرض:

آخرهن النجمة دينا حايك التي صدمت جمهورها بخبر إصابتها بسرطان الثدي في مراحله المتقدمة وظهرت وهي على فراش المرض من المستشفى.

وكانت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور أعلنت إصابتها أيضاً بسرطان الثدي وظهرت من المستشفى بصور عديدة على انستقرام.

كما ان النجمة أنغام ظهرت على فراش المرض من المستشفى بعد إصابة يدها بكسر وطمأنت جمهورها على صحتها.

أما النجمة بسمة وهبة أطلت من داخل المستشفى وهي على فراش المرض على جمهورها حيث بدت مرهقة وهي أصلاً كانت تعاني من مرض السرطان.

تابعوا المزيد من صور نجمات على فراش المرض:

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