شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب:الرياضة مهمة جدا للوقاية من الأمراض وأهم من الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العالم الدكتور السير مجدى يعقوب، خلال افتتاح الدورة الــ 69 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، فى يوم رياضى صباح اليوم بالقاهرة، إن الأبحاث كلها العلمية تبين أن الرياضة مهمة جدا ليست للقلب فقط، ولكن للمخ ولجميع أعضاء الجسم.

وأوضح ، خلال افتتاح اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، إنه من غير ممارسة الرياضة يمرض الإنسان وتزداد الأمراض المزمنة فالرياضة من أهم الطرق التي تمنع الأمراض وأهم من الأدوية.

وقال الدكتور مجدى يعقوب في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، إن الرياضة ونمط الحياة الصحى ومنع التدخين والأكل الصحى كل هذه الأمور تمنع الإصابة بأمراض القلب، وهى مسئولية كبيرة للجميع، موضحا أننا نعمل جميعا يد بيد ونحن لسنا بمفردنا نتعاون مع الدول العربية ودول شرق الأوسط، من أجل الصحة للجميع، موضحا ، إن دور منظمة الصحة العالمية مهم جدا ولابد من التعاون.

جاء ذلك خلال افتتاح كل من الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والعالم سير مجدى يعقوب، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة نعمية القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر اليوم الاثنين، فعالية "الصحة قول وعمل"، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في حديقة الطفل Child Park المواجهة لمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمدينة نصر، تحت عنوان "الصحة قول وعمل"، حيث شمل الافتتاح ممارسة التمارين الرياضية والسير في حديقة الطفل.

وقالت المنظمة، إن فعالية "الصحة قول وعمل" هي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام.

الافتتاح كان بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعدد كبير من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم، مع قيادات وكالات الأمم المتحدة وممثلو المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب الدبلوماسيين والأكاديميين.

بدأ الحدث بموكب يضم الوفود المشاركة يتقدمهم وزراء الصحة إلى جانب مدير عام منظمة الصحة العالمية، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط، والعاملين في منظمة الصحة العالمية، والمسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ضيوف من الدوائر الدبلوماسية والأكاديمية، كما أعقب المسيرة كلمات ترحيب وجلسة تمارين بدنية خفيفة، شملت الفعالية المسيرة في الحديقة، ثم كلمات الترحيب وممارسة الرياضة البدنية، بعدها تتم المقابلات الصحفية، ثم ختام الفعالية.



مجدى-يعقوب-مع-الدكتورة-نعيمة-تالقصير-



مجدى-يعقوب-معد-نعيمة-القصر-ممثل-المنظمة-فى-مصر-



مدير-عام-منظمة-الصحة-العالمية-ود-احمد-المنظرى-ود-رنا-الحجة



وزير-الصحة-خلال-ممارسته-الرياضة-



وزير-الصحة-مع-خبراء-المنظمة-



وزير-الصحة-والدكتور-تيدروس-واحمد-المنظرى-



الدكتور-تيدروس-ادهانوم-جبريسيوس



السير-مجدى-يعقو-يهتم-بالرياضة-



السير-مجدى-يعقوب-يصغى-لاحدى-السيدات-



السير-مجدى-يعقوب-يمارس-الرياضة-



د-احمد-المنظرى-والدكتورة-رنا-الحجة-والدكتور-احمد-المنظرى-



د-تيدروس-مع-د-احمد-المنظرى-



د-خالد-عبد-الغفار-يمارس-الرياضة-مع-اعضاء-المنظمة-