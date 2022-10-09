شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لزيادة كثافة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بالهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا التي قد نشهدها في سنواتنا اللاحقة، يمكن للعديد من التأثيرات أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، قد يكون المرء قادرًا على تقليل مخاطر الإصابة بالفصال العظمي عن طريق تغيير بعض العوامل ، فإن هشاشة العظام تؤثر على صحة عظامنا ومفاصلنا وعضلاتناـ قلة كثافة العظام تجعل عظامنا عرضة لمثل هذه الأمراض ، وإليك طرقًا بسيطة يمكنك من خلالها تحسين كثافة عظامك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

9 طرق يمكنك من خلالها تحسين كثافة عظامك وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام:1. تناول المزيد من الكالسيوم

المغذيات الرئيسية للعظام القوية هي الكالسيوم، يعد الحصول على كمية كافية من الكالسيوم في النظام الغذائي أمرًا بالغ الأهمية لأن العظام تتطور وتتحلل كل يوم، بدلاً من تناول وجبة واحدة غنية بالكالسيوم كل يوم ، يوصى بتوزيع كمية الكالسيوم التي تتناولها على مدار اليوم.

2. الإقلاع عن التدخين

على الرغم من أن التدخين مرتبط في كثير من الأحيان بسرطان الرئة ومشاكل في الجهاز التنفسي ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض العظام مثل هشاشة العظام ويزيد من خطر الإصابة بكسور العظام، يجب تجنب التدخين من أجل ضمان كثافة عظام جيدة ، خاصة في فترة المراهقة والسنوات الأولى من البلوغ.

3. التوقف عن شرب الكحول

شرب الكحول يمكن أن يضعف امتصاص الكالسيوم ، ويقلل من كثافة العظام ، ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى إصلاح تدهور عظامنا وعضلاتنا ومفاصلنا، تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على مرونة عظامنا ومفاصلنا، تعمل الحركة الأفضل لأطرافنا على تحسين تدفق الدم مما يساعد أيضًا في الحفاظ على صحتنا.

5. رفع الأثقال

تم العثور على كل من تمارين رفع الأثقال والقوة في الدراسات للمساعدة في الحفاظ على بنية العظام الحالية وتشجيع تكوين عظام جديدة، بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي رفع الأثقال إلى زيادة كثافة العظام ، ومنع فقدان العظام ، وزيادة الكتلة العضلية .

6. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

من خلال منع فقدان الكالسيوم ومساعدة المعادن في الارتباط بالعظام ، يعد فيتامين ك -2 ضروريًا للحفاظ على صحة العظام، يساعد فيتامين د على امتصاص الجسم للكالسيوم، فالأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د هم أكثر عرضة لفقدان كتلة العظام.

7. راقب وزنك

تعتمد كثافة العظام على الحفاظ على وزن صحي، أولئك الذين يعانون من نقص الوزن لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض العظام ، في حين أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن يضعون ضغطًا إضافيًا على عظامهم، يجب على الناس تجنب فقدان الوزن بسرعة والتأرجح بين زيادة الوزن وفقدانه، يمكن أن تفقد كثافة العظام عندما يفقد الشخص وزنه ، ولكن لا يتم استردادها عندما يستعيد الشخص الوزن مرة أخرى، قد ينتج ضعف العظام عن هذا الانخفاض في كثافة العظام.

8. زيادة البروتين في نظامك الغذائي

من المعروف أن البروتين يعزز صحة عظامنا وعضلاتنا بشكل أفضل، البروتين ضروري للحفاظ على صحة العظام وكثافتها ، لذلك من المهم أن يكون لديك ما يكفي منه في نظامك الغذائي.

9. تناول المزيد من أوميجا 3

تم ربط أحماض أوميجا 3 الدهنية بالحفاظ على كثافة العظام ، وفقًا لعدد من الأبحاث السابقة، يحتوي السلمون والماكريل واللوز والبذور وغيرها من الأطعمة مثل هذه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الأحماض الدهنية متاحة للاستهلاك من خلال المكملات الغذائية أو النظام الغذائي.