7 أشخاص ممنوعين من نظام الصيام المتقطع.. أبرزهم الحوامل ومرضى السكرى

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعدك الصيام المتقطع في التحكم في وزنك ومنع أو حتى عكس العديد من الأمراض، ووفقا للأبحاث، اتبع الصيام لسنوات عديدة كوسيلة لفقدان الوزن يعد من الأنظمة الغذائية التقييدية الأخرى، يمكن أن يشكل الصيام المتقطع ضررًا أكثر من نفعه في بعض الحالات ، وإليك الشروط التي بموجبها يمكن تجنب الصيام المتقطع تمامًا، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الشروط التي يجب على المرء فيها عدم ممارسة الصيام المتقطع: 1 ممارسة الرياضة بالقوة

ليس من المستحسن أو الآمن محاولة الصيام المتقطع أثناء المشاركة في نظام تدريب صارم، إذا كنت تتدرب بشكل روتيني على CrossFit أو كنت تمارس رياضة الماراثون، ستحتاج كثيرًا إلى استهلاك شيء ما قبل التمرين لتحفيز نفسك.

2. اضطراب النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة ضروري للحفاظ على الاستقرار العاطفي ، والحفاظ على وظائف المخ ، وشفاء العضلات وتجديدها بعد التمرين، الذهاب إلى الفراش جائعًا قد يجعل من الصعب على جسمك الاسترخاء والنوم لأنه يبقي عقلك متيقظًا ويجعل جسمك مضطربًا.

3. حامل أو مرضع

قد يتعرض نمو الطفل للخطر من خلال ممارسة الصيام المتقطع ، يجب أن يكون استهلاك السعرات الحرارية أثناء الحمل والرضاعة كافياً لضمان صحة الطفل بشكل عام وإنتاج الحليب، سوف يتم إعاقة تناول السعرات الحرارية من خلال فترات الصيام.

4. الأمعاء الحساسة

قد يؤدي الصيام المتقطع إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي إذا كنت قد عانيت منها بالفعل، بسبب فترات الصيام الطويلة ، يمكن أن تتداخل فترات الصيام مع وظائف الجهاز الهضمي المنتظمة وتؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك.

5. مرض السكري

آخر شيء يحتاجه الأشخاص المصابون بالسكري هو أن يؤدي الصيام إلى تفاقم حالات الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم التي يعانون منها بالفعل على أساس يوميـ يمكن أن يؤدي الجمع بين الصيام المتقطع وأدوية السكري إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

6. ضعف المناعة

يجب ألا يشارك الأشخاص الذين تعافوا للتو من مرض خطير ، يلزم تناول السعرات الحرارية المناسبة للحفاظ على كتلة الجسم النحيلة ونظام المناعة الوظيفي ، وهو أمر مهم للأشخاص الذين يعانون من أمراض أو أجهزة مناعية معرضة للخطر.

7. اضطراب الأكل

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة باضطرابات الأكل عدم اتباع أي نظام غذائي متعلق بالصيام لأن الصيام المتقطع له صلة قوية بالشره المرضي العصبي.