شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين الحالة المزاجية ومنح الطاقة.. إليك 8 فواكه هرمونات سعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الحالة المزاجية للفرد، يؤثر نمط حياتنا وما نأكله وعدد المرات التي نتدرب فيها على مزاجنا بشكل كبير، على الرغم من أن العوامل الخارجية يمكن أن تغير الحالة المزاجية مؤقتًا ، إلا أن هذه العوامل لها تأثير أطول على صحتنا العقلية، الفاكهة هي مجموعة غذائية صحية للغاية تمتلئ بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على حسن سير أجسامنا، تم ربط العديد من الفواكه بشكل مباشر بتحسين مزاجنا، في حين أن بعض الأطعمة قد تقلل من التوتر ، فإن البعض الآخر يشجع على إنتاج هرمونات سعيدة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

إليك 8 فواكه ترفع من مزاجنا: 1. العنب البري

ثبت أن العنب البري يعزز وظائف المخ، هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعزيز الحالة المزاجية وتحسين الذاكرة وتعزيز الوظائف الإدراكية، يمتلك العنب البري أيضًا خصائص مضادة للالتهابات والتي ثبت أنها تعمل على تحسين الاضطرابات العقلية المختلفة.

2. جوز الهند

جوز الهند هو فاكهة منعشة أخرى مرتبطة بتحسين الحالة المزاجية، تشير بعض الدراسات إلى أن جوز الهند قد يمتلك القدرة على حماية وظائف المخ والشيخوخة، يتوفر جوز الهند أيضًا بسهولة في أشكال مختلفة مثل سكر جوز الهند وحليب جوز الهند وجوز الهند المبشور ، إلخ.

3. الطماطم

يُعتقد أن الطماطم مطبوخة كخضروات تعتبر ثمارًا علميًا، الطماطم غنية بالليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة المفيدة للغاية لجسم الإنسان وعقله، توفر الطماطم ذات القشرة العديد من العناصر الغذائية وقد تعزز مستويات الطاقة.

4. الموز

الموز فاكهة غنية بالألياف ومفيد جدًا لصحتنا، الموز غني بفيتامين B6 الذي ثبت أنه يعزز الأداء الإدراكي، كما أنه يساعد على رفع الحالة المزاجية وقد ثبت أنه يقلل من مشاكل الدورة الشهرية التي قد تكون سببًا لانخفاض الحالة المزاجية.

5. المشمش

قد يكون المشمش من الفواكه الأقل شهرة ولكنه مليء بالعناصر الغذائية، المشمش غني بفيتامين C وبيتا كاروتين، تم ربط كلا المكونين بتحسين الحالة المزاجية وتعزيز مستويات الطاقة، في إطار بعض الدراسات ، تم ربط هذه المكونات بتحسين اضطرابات المزاج المزمنة.

6. ليمون

الليمون غني بالفيتامينات والماء ، وكلاهما مرتبطان بتحسين المزاج، هذه الفاكهة الحمضية منعشة وتعمل بمثابة دفعة فورية للطاقة إذا تم دمجها مع بعض الماء وأوراق النعناع.

7. البطيخ

البطيخ غني جدا بالماء حيث أن 90٪ منه ماء، تشير الدراسات إلى أن نقص الماء في الجسم أو الجفاف يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة المزاجية ونقص الطاقة، يمكن كبح هذه المشاعر باستخدام عصير البطيخ.

8. البرتقال

البرتقال هو مجموعة فواكه أخرى وفيرة في الماء، كما أنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين سي، جميع هذه المكونات الثلاثة مرتبطة بتحسين الحالة المزاجية قد يقلل فيتامين سي من أعراض التوتر والقلق والاكتئاب.