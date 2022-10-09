شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على طاقتك.. اعرف الأطعمة التى يجب تناولها قبل التمرين وبعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تحسين نتائجك عن طريق تناول الوجبات الصحيحة قبل التمرين وبعده، يحرق جسمك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة التي تحتاجها لإنهاء التمرين وعند الانتهاء ، يمكن أن يساعد التجديد بمزيج من البروتينات والكربوهيدرات في تعافي العضلات، يؤثر ما تأكله بعد جلسة التدريب على السرعة التي يمكنك من خلالها البدء في ممارسة الرياضة مرة أخرى، يؤثر الطعام أيضًا على سرعة تعافيك من التمرين، ومن المهم التعرف على الأطعمة الأنسب للاستهلاك قبل التمرين وبعده، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأطعمة التي يمكنك تناولها قبل التمرين:1. دقيق الشوفان

عندما لا يمكنك تناول وجبة قبل ساعتين من التمرين لأنك تمارس الرياضة في الصباح على معدة فارغة ، فإن دقيق الشوفان يعد خيارًا رائعًا، دقيق الشوفان معروف جيدًا لمساعدة الناس على الاسترخاء وتوفير الكثير من الطاقة، من الأفضل رش بعض الفاكهة فوق الشوفان.

2. الموز

تمدك الكربوهيدرات البسيطة بالطاقة دون أن تثقل كاهلك، كما أنها مصدر ممتاز للبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي قد يساعد في تقليل التقلصات ومضادات الأكسدة، ضع واحدة في حقيبة التمرين كوجبة خفيفة سريعة.

3. زبدة الفول السودانى

أنها توفر لك الوقود الذي تتطلبه عضلاتك للتدريبات، إن زيادة البروتين من زبدة الفول السوداني تجعلك تشعر بالشبع وقد تمنع الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة بعد التمرين، في الواقع ، وفقًا لدراسة ، فإن استهلاك كميات قليلة من الفول السوداني يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد التمرين:1. الزبادي

يحتوي اللبن الرائب على الكالسيوم والبروتينات وكمية ضئيلة من السكر الطبيعي، إنه اختيار رائع قبل التمرين الشاق لأنه لطيف على المعدة والجهاز الهضمي، يمكن جعل الزبادي أكثر نشاطًا عن طريق إضافة الحبوب الكاملة أو الفاكهة أو العسل.

2. قهوة وفاكهة

إذا كنت تستمتع بالقهوة ، فتناول كوبًا من اللاتيه قبل فصل التمرين الصباحي أو منتصف النهار، يوفر الحليب البروتين ، وقد يساعد الكافيين في علاج الانزعاج العضلي، للحصول على كربوهيدرات أعلى ، قدمها مع فاكهة ليفية، تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر لأنه قد يعيق نومك.

3. ألواح الطاقة

سيكون لديك طاقة أكبر أثناء التمرين إذا كنت تستهلك شريطًا قبل التمرين، عادة ما توجد الكربوهيدرات ، التي تمنح الجسم الطاقة ، تأكد من أن شريط الجرانولا يحتوي على الحد الأدنى من الدهون والبروتين والألياف.