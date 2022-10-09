شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن تغذية طفلك في سن المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال فى سن المدرسة (من سن 6 إلى 12 عامًا) إلى أطعمة صحية ووجبات خفيفة مغذية، حيث إن لديهم معدل نمو ثابت ولكن بطيء وعادة ما يأكلون من 4 إلى 5 مرات في اليوم (بما في ذلك الوجبات الخفيفة)، يتم تعيين العديد من العادات الغذائية والإعجابات والكره خلال هذا الوقت.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine تؤثر الأسرة والأصدقاء ووسائل الإعلام (خاصة التلفزيون) على اختياراتهم الغذائية وعاداتهم الغذائية، وغالبًا ما يكون الأطفال في سن المدرسة على استعداد لتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أكثر من أشقائهم الصغار، ويعد تناول وجبات خفيفة صحية بعد المدرسة أمرًا مهمًا أيضًا.

نصائح غداء مدرسية لمن يصعب إرضاؤهم أكلة

إن جعل طفلك يأكل طعامًا صحيًا يمثل صراعًا لكثير من الآباء، خاصة إذا كان لديك طعام صعب الإرضاء في عائلتك، وغالبًا ما يحضر الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم صناديق الغداء غير المفتوحة أو يتجاهلون الأطعمة الصحية التي قمت بتعبئتها ويذهبون مباشرة لتناول الحلوى.

خيارات الطعام الصحي

-بقوليات، تعتبر الأطعمة المصنوعة من القمح أو الأرز أو الشوفان أو دقيق الذرة أو الشعير أو أي نوع آخر من الحبوب من منتجات الحبوب، و تشمل الأمثلة القمح الكامل والأرز البني ودقيق الشوفان.

-خضراوات، اختر مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة ، بما في ذلك الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي والبقوليات (البازلاء والفاصوليا) والخضروات النشوية.

-الفاكهة، تعتبر أي فاكهة أو عصير فواكه 100٪ جزءًا من مجموعة الفاكهة قد تكون الثمار طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة ، وقد تكون كاملة أو مقطعة أو مهروسة.

-ألبان، تعتبر منتجات الألبان والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب جزءًا من هذه المجموعة الغذائية، ركز على المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

-بروتين، اختر اللحوم والدواجن قليلة الدسم أو قليلة الدهن. قم بتغيير روتين البروتين الخاص بك، اختر المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والبازلاء والفول.

الزيوت ليست مجموعة غذائية ، لكن بعضها ، مثل زيوت الجوز ، يحتوي على عناصر غذائية أساسية ويمكن تضمينها في النظام الغذائي الدهون الحيوانية هي دهون صلبة ويجب تجنبها.\

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

-حاول التحكم في وقت ومكان تناول الطعام من قبل أطفالك من خلال توفير أوقات وجبات يومية منتظمة مع التفاعل الاجتماعي وإظهار سلوكيات الأكل الصحي.

-إشراك الأطفال في اختيار الأطعمة وإعدادها علمهم أن يتخذوا خيارات صحية من خلال توفير الفرص لاختيار الأطعمة بناءً على قيمتها الغذائية.

- تشجيع الأبناء على الحد من استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال ومشاهدة التلفزيون واستخدام الكمبيوتر واستبدال أنشطة الجلوس بالأنشطة التي تتطلب مزيدًا من الحركة.

-يحتاج الأطفال والمراهقون إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي في معظم الأيام للتمتع بصحة ولياقة جيدة ووزن صحي أثناء النمو.

-للوقاية من الجفاف ، شجع الأطفال على شرب السوائل بانتظام أثناء النشاط البدني وشرب عدة أكواب من الماء أو السوائل الأخرى بعد الانتهاء من النشاط البدني.