ما هو اختبار مسحة عنق الرحم؟

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القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من النساء من القلق عندما يحين الوقت لإجراء مسحة عنق الرحم، وحسب ما ذكره موقع healthcareassociates فأن اختبار عنق الرحم هو إجراء بسيط للتحقق من وجود خلايا غير طبيعية في أنسجة عنق الرحم، وقد تشير الخلايا غير الطبيعية إلى إصابتك بسرطان عنق الرحم أو أنه قد يتطور في المستقبل.

إجراء اختبار مسحة عنق الرحم هو خط دفاعنا الأول في وقف سرطان عنق الرحم في مساره.

من يجب أن يكون لديه مسحة عنق الرحم؟

القاعدة العامة هي أن جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و65 عامًا يجب أن يجرى لهن اختبار مسحة عنق الرحم سنويًا، وقد تحتاج إلى المزيد من الفحوصات المتكررة إذا كنت مصابًا بسرطان عنق الرحم أو سرطان عنق الرحم غير الطبيعي في الماضي، أو تم تشخيصك بفيروس نقص المناعة البشرية، أو لديك جهاز مناعي ضعيف، أو لديك تاريخ من التدخين.

ستكون نتائجك في إحدى فئتين - عادية أو غير طبيعية النتائج الطبيعية تعني أنه لم يتم رؤية أي خلايا مثيرة للقلق تحت المجهر عند النظر إلى عينة من الخلايا من الاختبار، ولن تحتاج إلى فعل أي شيء آخر بخلاف تحديد موعد لإجراء اختبار مسحة عنق الرحم التالية.

لا تعني النتائج غير الطبيعية أنكِ مصابة بسرطان عنق الرحم، وقد يكون لديك بعض الالتهابات أو بعض التغييرات الطفيفة في الخلايا، وقد تختفي هذه التغييرات أو تتقدم بمرور الوقت، وسيضع طبيبك خطة رعاية فردية لك والتي قد تشمل إجراء اختبار آخر في غضون بضعة أشهر.

يمكن أن تساعد اختبارات عنق الرحم في الوقاية من سرطان عنق الرحم أو اكتشافه مبكرًا. إذا لم تكن قد خضعت لمسحة عنق الرحم من قبل أو لم تكن متأكدًا من موعد إجراء الاختبار الأخير.