شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الصدمة السكرية؟.. تؤدى إلى نوبات صرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الصدمة السكرية عندما تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل خطير، الصدمة السكرية ليست مصطلحًا طبيًا ، ولكن غالبًا ما يستخدمها الناس لوصف حالة من نقص السكر في الدم الحاد الذي يتطلب مساعدة شخص آخر، عادة ما يكون الأشخاص الذين يعانون من انخفاض طفيف في نسبة السكر في الدم ، والذي يسميه الأطباء تفاعل الأنسولين أو نقص السكر في الدم وغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدم من الصداع والدوخة والتعرق والاهتزاز والشعور بالقلق ، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

وعندما يصاب الشخص بصدمة داء السكري ، أو نقص السكر في الدم الحاد ، فقد يفقد وعيه ، ويواجه صعوبة في التحدث ، ويعاني من الرؤية المزدوجة و يُعد العلاج المبكر ضروريًا لأن مستويات السكر في الدم التي تظل منخفضة لفترة طويلة جدًا يمكن أن تؤدي إلى نوبات صرع أو غيبوبة السكري ، ويمكن أن يحدث نقص السكر في الدم بسرعة في بعض الأحيان وقد يحدث حتى عندما يتبع الشخص خطة علاج مرض السكري .

الأعراض

ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي وتنخفض على مدار اليوم. عادة ، ترتفع بعد فترة وجيزة من الوجبة وتغطس بعد النشاط البدني أو الصيام. لا يشعر معظم الناس بأي آثار سلبية من هذه التغييرات ، ولكن يمكن أن تسبب مشاكل لمرضى السكري.

تشمل العلامات المبكرة لانخفاض مستويات السكر في الدم ما يلي:

صداع

العصبية

القلق

دوخة

التعرق

اهتزاز

التهيج

نكد

جوع

غالبًا ما تزداد أعراض نقص السكر في الدم سوءًا وقد تكون قاتلة إذا تُركت دون علاج. قد تشمل أعراض الصدمة السكرية أو نقص السكر في الدم الشديد ما يلي:

رؤية ضبابية أو مزدوجة

النوبات

تشنجات

النعاس

فقدان الوعي

كلام غير واضح

مشكلة في التحدث

ارتباك

حركات متشنجة