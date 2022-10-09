شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات تمنحك الطاقة.. أبرزها القهوة والحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطلح "مشروب الطاقة" هو في الواقع تسمية خاطئة، يجب أن يُطلق عليها المشروبات المنشطة وليس مشروبات الطاقة خاصةً إذا كانت لا تحتوي على سعرات حرارية، يحول الجسم السعرات الحرارية التي تأتي من الطعام إلى طاقة ، أسرع أشكال الطاقة التي يمكن لجسمك استخدامها هي الكربوهيدرات ، وخاصة الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر، إليك مشروبات صحية يمكنك تناولها لتمنحك الطاقة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

في الوقت الحاضر ، يمكنك أيضًا العثور على مكملات عشبية مضافة إلى مشروبات الطاقة ، ويتفاعل العديد من هذه المكملات مع الظروف الصحية (مثل مرض السكري) أو الأدوية التي قد تتناولها، وإذا اخترت المشروب الخالي من السكر ، فأنت تقطع السكر المضاف ولكن أيضًا مصدر الطاقة.

القهوة

إذا كنت ترغب في تناول مشروب طاقة يحتوي على منبه مثل الكافيين ، فيمكنك فعل ذلك بأمان مع القهوة، بالإضافة إلى ذلك ، توفر القهوة بعض الفوائد الصحية، وجدت دراسة نشرت عام 2022 أن استهلاك القهوة المعتدل (2 إلى 5 أكواب يوميًا) ارتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكنك إضافة مصادر الطاقة إلى قهوتك عن طريق تضمين الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية (معظمها من الكربوهيدرات مثل السكر) مثل القليل من الحليب قليل الدسم أو المبيض أو ملعقة صغيرة من السكر.

الشاي

يمكنك الاستمتاع بالشاي المحتوي على الكافيين كمنشط وإضافة الطاقة مع رش الحليب أو ملعقة صغيرة من العسل في كوب ساخن أو بارد، يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد والتي قد تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تسهم في الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، يحتوي الشاي الأسود والأخضر على مادة الكافيين ، ولكن حتى إذا اخترت أنواعًا من الأعشاب أو منزوعة الكافيين ، فإن رش الحليب أو ملعقة صغيرة من العسل هو ما يمنحك الطاقة.

الحليب

هناك كربوهيدرات طبيعية تسمى اللاكتوز موجودة في الحليب تمدك بالطاقة، بالإضافة إلى ذلك ، يوفر كوب واحد من الحليب 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا بما في ذلك البروتين والكالسيوم والفيتامينات A و D والعديد من فيتامينات B (النياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين والنياسين).

وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 ، اختر الحليب قليل الدسم وغير الدسم معظم الوقت للمساعدة في الحفاظ على السعرات الحرارية والدهون المشبعة تحت السيطرة، وإذا كنت تبحث عن منشط ، فاختر كوبًا من الكاكاو الساخن أو حليب الشوكولاتة لأن الشوكولاتة توفر الكافيين.

عصير البرتقال

وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 ، فإن المشروبات غير السعرات الحرارية مثل الماء هي بالتأكيد خيارك الأول ، ولكن المشروبات الأخرى مثل الحليب والعصير 100٪ توفر العناصر الغذائية ويمكن أيضًا تضمينها في نظام غذائي صحي، كوب واحد من عصير البرتقال 100٪ يوفر 120 سعرة حرارية و 21 جرامًا من السكريات الطبيعية من الفاكهة.