عصائر صحيّة لمريضات سرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - شهر أكتوبر الوردي الخاص بالتوعية بمرض سرطان الثدي، تقدّم فيه الكثير من الجهات والمنظمات حول العالم التوعية للنساء وكذلك الرجال بخطورة هذا المرض، مع الدعوة للفحص المبكر، وكذلك نصائح للوقاية من هذا المرض.

وفي "الجميلة" نقدّم لكِ مجموعة من المواضيع المتنوعة الخاصة بصحة مريضات سرطان الثدي، خلال أكتوبر الوردي، واليوم سوف نستعرض لكِ مجموعة عصائر صحية تناسب مريضات سرطان الثدي، خاصة وأن النساء في هذه الحالة قد يفقدن المذاق الجيد، ويعانين من بعض الاكتئاب.

عصير البنجر

عصير البنجر من أفضل أنواع العصائر التي يمكن لمريضة سرطان الثدي اعتمادها، حيث يحتوي على مادة البيتالين، وهي مغذيات نباتية مضادة للالتهابات ومليئة بمضادات الأكسدة، وتعمل على تقوية المناعة في الجسم.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مادة البوليفينول، وهو مركب كيميائي لع خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك يمنع في نمو السرطان، كما يمكن إضافته أيضاً لطبق السلطة.



عصير البرتقال

قد لا تبدو السوائل الحمضية جيدة، خاصة إذا كنت تعانين من تقرحات الفم الناتجة عن العلاج الكيميائي، ولهذا يمكنكِ مزجه مع عصير آخر مثل الجزر أو البنجر للحصول على فوائه الصحية لتقوية المناعة.



عصائر نباتية صليبية

ابحثي عن العصائر التي تحتوي على خضروات مثل الكرنب أو الملفوف أو الملفوف أو الملفوف أو السبانخ، حيث تحتوي تلك الخضروات كبيرة من فيتامين أ. كما أنها تحتوي على مغذيات نباتية أو مركبات نباتية معروفة بتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

عصير الجزر

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، والذي يستخدمه جسمك لصنع فيتامين أ، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويمكنه تعويض بعض الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، مثل البقع البيضاء والتورم والقرحة في فمك.

المصدر: webmd

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